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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астон Вилла - Ювентус
Астон Вилла - Ювентус: обзор матча 27 ноября 2024
Астон Вилла
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Ювентус
90'
+3
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Л. Бэйли
86'
86'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
К. Тюрам
82'
Замена
С. Мбангула
️️️️
К. Йылдыз
78'
Желтая карточка
Т. Веа
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
78'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Б. Камара
78'
66'
Замена
Данило
️️️️
Н. Савона
45'
Желтая карточка
П. Калюлю
Желтая карточка
П. Торрес
39'
Желтая карточка
Л. Бэйли
12'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
5
Мануэль Локателли
(К)
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
44
Николо Фаджоли
АП
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
22
Веа
10
Йылдыз
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
Остались в запасе
Астон Вилла
Ювентус
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Астон Вилла - Ювентус
3
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
3
Количество передач
410
490
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.44
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Вилла Парк
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