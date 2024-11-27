Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Болонья - Лилль
Болонья - Лилль: обзор матча 27 ноября 2024
Болонья
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
63'
Д. Лукуми
44'
Н. Мукау
66'
Н. Мукау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Лилль
Желтая карточка
С. Кастро
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Э. Жегрова
86'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Н. Мукау
86'
Замена
М. Баккер
️️️️
М. Фернандес-Пардо
Замена
Э. Хольм
️️️️
С. Пош
85'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Д. Ндой
85'
Желтая карточка
Й. Одгор
84'
80'
Желтая карточка
А. Манди
Замена
С. Кастро
️️️️
Д. Фаббиан
75'
73'
Замена
А. Манди
️️️️
Т. Менье
73'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
О. Сахрауи
Замена
Й. Одгор
️️️️
Р. Орсолини
68'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Х. Ликояннис
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мукау
Пас отдал
М. Фернандес-Пардо
ГОЛ! 1:1!
Д. Лукуми
Пас отдал
Х. Ликояннис
63'
54'
Желтая карточка
Т. Менье
44'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мукау
Желтая карточка
Х. Ликояннис
33'
22'
Желтая карточка
Александро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
31
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
80
Фаббиан
19
Фройлер
19
Фергюсон
14
Ндой
27
Даллинга
7
Орсолини
4-1-1-3-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
17
Мукау
21
Андре
11
Сахрауи
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
15
Дэвид
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
4
Пош
3
Хольм
3
Хольм
4
Пош
14
Ндой
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Ндой
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
80
Фаббиан
9
Кастро
9
Кастро
80
Фаббиан
20
Фернандес-Пардо
5
Баккер
5
Баккер
20
Фернандес-Пардо
12
Менье
2
Манди
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
10
Харальдссон
10
Харальдссон
17
Мукау
11
Сахрауи
11
Жегрова
11
Жегрова
11
Сахрауи
Остались в запасе
Болонья
Лилль
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Болонья - Лилль
3
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
9
Офсайды
6
2
Количество передач
511
391
Сейвы
6
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.17
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
- : -
05.12.2026
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Лилль
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Лига 1: шансы «Ле-Мана» и «Лилля» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
26 ноября
1
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1: шансы «Ле-Мана» и «Лилля» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
26 ноября
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+