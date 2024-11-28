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  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Реал» на «Энфилде» (2:0), Мбаппе и Салах не реализовали пенальти

Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Реал» на «Энфилде» (2:0), Мбаппе и Салах не реализовали пенальти

28 ноября 2024, 00:53
7

«Ливерпуль» дома обыграл «Реал» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Арне Слота победила со счетом 2:0 благодаря голам Алексиса Мак Аллистера и Коди Гакпо.

В матче было два нереализованных пенальти: на 61-й минуте удар Килиана Мбаппе отбил вратарь, на 70-й Мохамед Салах пробил мимо ворот.

«Ливерпуль» остался единственным участником ЛЧ, не терявшим очки в этом розыгрыше.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мак Аллистер, 52; 2:0 – Гакпо, 76.

Незабитые пенальти: Салах, 70 – Мбаппе, 61.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
Комментарии (7)
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JIEGEHDA
1732750744
Всем понятно было что Ливерпуль выиграет . Интересно было только узнать с каким счётом . В первом могли забивать . То Куртуа то сами. А во втором уже пошла вода . Видно было что Ливер спокоен и выиграет. А Реал пытался что-то сделать. Но с такими потерями сложно менять игру по ходу матча. А имея в составе такого как Мбаппе и с теми кто на поле не реально что-то сделать.
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САНЁК17
1732766458
У Реала сейчас не очень хорошая ситуация, старые волки болеет, а молодые не опытные!
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Psih86
1732777414
Ливерпуль красавицы !!!
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DeStar
1732778522
не ожидал от реала победы с таким составом, мбаппе..вроде и старался, видно что ему лучше на левом.. но блин, у него мячи отбирают как у ребенка порой, не двигается ,не бегает... да еще и пенку не забил важную... Заколебал честное слово.
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Cleaner
1732784398
Реал, ИЗБАВЛЯЙСЯ от Мбаппе. С этим лягушачьим клоуном вам ничего не светит!!!...(((
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