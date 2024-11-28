Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Реал» на «Энфилде» (2:0), Мбаппе и Салах не реализовали пенальти

«Ливерпуль» дома обыграл «Реал» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Команда Арне Слота победила со счетом 2:0 благодаря голам Алексиса Мак Аллистера и Коди Гакпо.
В матче было два нереализованных пенальти: на 61-й минуте удар Килиана Мбаппе отбил вратарь, на 70-й Мохамед Салах пробил мимо ворот.
«Ливерпуль» остался единственным участником ЛЧ, не терявшим очки в этом розыгрыше.
Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мак Аллистер, 52; 2:0 – Гакпо, 76.
Незабитые пенальти: Салах, 70 – Мбаппе, 61.
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Источник: «Бомбардир»