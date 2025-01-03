Стали известны зарплаты игроков АПЛ. Больше всех в чемпионате Англии получает Кевин Де Брюйне – 20,8 миллиона фунтов стерлингов в год.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ:
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 20,8 млн
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 19,5 млн;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 18,2 млн;
- Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 18,2 млн;
- Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 15,6 млн;
- Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 15,6 млн;
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 15,6 млн;
- Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити») – 15,6 млн;
- Кай Хаверц («Арсенал») – 14,5 млн;
- Габриэль Жезус («Арсенал») – 13,7 млн.
Источник: Capology