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  • Ловчев высказался о поведении Станковича, разбившего стекло на стадионе «Ростова»

Ловчев высказался о поведении Станковича, разбившего стекло на стадионе «Ростова»

28 ноября 2024, 00:38
7

Евгений Ловчев оценил агрессивные действия главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».

  • Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.
  • Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.
  • Спартаковцы проиграли 1:2 и вылетели в Путь регионов Фонбет Кубка России.

«Это тренер с характером. Помните, когда «Спартак» в первом туре проиграл «Оренбургу», а следующая игра была с «Химками». «Красно‑белые» выигрывали 3:0, Станкович постоянно ходил и подбадривал игроков. Но когда «Спартак» пропустил, то Деян взял бутылку и как засадил, чуть не попав в футболистов запасных.

Вот тогда я понял, что с этим парнем не забалуешь», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Ростов Станкович Деян Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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crf575757
1732765619
В бессильной злобе....Ха-ха-ха!
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oyabun
1732771684
Ловчев тоже любитель вспылить. И посмотрел бы я на его поведение на месте Станковича, когда в пользу твоей команды не дают 2 очевидных всем пенальти.
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Pourquoi pas
1732775120
А чё делает штатный психолог? Или у него запись на год вперёд??? )))
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Лицом_на_клаве
1732778022
Каждый, приходящий в спартак тренер становится психом - физруком, пока не сбежит от туда.
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DOCTOR PENALTY
1732792061
Серафимыч, а ты что-ли в это время вместе с запасными на лавке сидел?.. ))
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Aleksander-Kulesh-google
1732815716
Тренеры по разному ведут себя в стрессовой ситуации. Например, Романцев во время матчей непрерывного курил.
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