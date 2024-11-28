Ловчев высказался о поведении Станковича, разбившего стекло на стадионе «Ростова»

Евгений Ловчев оценил агрессивные действия главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».
- Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.
- Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.
- Спартаковцы проиграли 1:2 и вылетели в Путь регионов Фонбет Кубка России.
«Это тренер с характером. Помните, когда «Спартак» в первом туре проиграл «Оренбургу», а следующая игра была с «Химками». «Красно‑белые» выигрывали 3:0, Станкович постоянно ходил и подбадривал игроков. Но когда «Спартак» пропустил, то Деян взял бутылку и как засадил, чуть не попав в футболистов запасных.
Вот тогда я понял, что с этим парнем не забалуешь», – сказал Ловчев.
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Источник: «Матч ТВ»