Ловчев высказался о поведении Станковича, разбившего стекло на стадионе «Ростова»

Евгений Ловчев оценил агрессивные действия главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».

Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.

Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.

Спартаковцы проиграли 1:2 и вылетели в Путь регионов Фонбет Кубка России.

«Это тренер с характером. Помните, когда «Спартак» в первом туре проиграл «Оренбургу», а следующая игра была с «Химками». «Красно‑белые» выигрывали 3:0, Станкович постоянно ходил и подбадривал игроков. Но когда «Спартак» пропустил, то Деян взял бутылку и как засадил, чуть не попав в футболистов запасных.

Вот тогда я понял, что с этим парнем не забалуешь», – сказал Ловчев.

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