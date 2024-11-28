Поражение «Спартака», победа «Зенита», Станкович разбил стекло, Головину не пожали руку и другие новости

Стало известно, по чьей наводке комментатор «Матч ТВ» Нагучев призывал не допускать «Факел» до РПЛ в 2022 году

«Спартак» может отдать полузащитника в аренду «Партизану», на еще одного хавбека нацелился «Бешикташ»

В Самарской области началась проверка судейства матчей «Крыльев Советов» за два года

Чемпион России в составе «Алании» может стать президентом Грузии – есть реакция Газзаева

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской Лиге чемпионов

17-летний Ямаль – обладатель премии Golden Boy

Инвестор «Химок» выдвинул ультиматум тренеру Артиге

«Зенит» пробился в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, «Спартак» вылетел в Путь регионов, «Урал» и «Динамо Мх» прошли дальше

Станкович разбил стекло на стадионе «Ростова»

Украинский вратарь не пожал руку Головину перед матчем Лиги чемпионов

«Ливерпуль» победил «Реал» в Лиге чемпионов и другие результаты

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов