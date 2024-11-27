Смородская высказалась о коррупционном скандале в российском судействе

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– На моей памяти это уже какая-то десятая кампания за чистоту российского футбола. Дело в том, что такими «заявами» коррупцию не победить.

Это сложная, систематическая работа. Прежде всего, она связана с тем, что надо растить поколение людей, которые на клеточном уровне не приемлют любые проявления нечестной борьбы в футболе.

А у нас, к сожалению, в судейском корпусе, как и в тренерском, нет обновления. Нет ни тренеров, ни судей.

А там, где замкнутое сообщество, в котором годами ничего не меняется, ничего хорошего не жди – на развития, ни движения вперед. Поэтому я не вижу перспектив у выступления губернатора Самарской области.

– Надо выбить дверь в затхлое помещение, в котором обитают футбольные арбитры и их сообщники?

– Вы не пробьетесь туда! Вы что? Вас остановят на подступах. Поэтому многие отчаялись в этом вопросе что-либо изменить.

– Не пустят, чтобы все оставалось так, как есть?

– Да, очень всем удобно.

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