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  • Смородская высказалась о коррупционном скандале в российском судействе

Смородская высказалась о коррупционном скандале в российском судействе

27 ноября 2024, 19:40
6

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– На моей памяти это уже какая-то десятая кампания за чистоту российского футбола. Дело в том, что такими «заявами» коррупцию не победить.

Это сложная, систематическая работа. Прежде всего, она связана с тем, что надо растить поколение людей, которые на клеточном уровне не приемлют любые проявления нечестной борьбы в футболе.

А у нас, к сожалению, в судейском корпусе, как и в тренерском, нет обновления. Нет ни тренеров, ни судей.

А там, где замкнутое сообщество, в котором годами ничего не меняется, ничего хорошего не жди – на развития, ни движения вперед. Поэтому я не вижу перспектив у выступления губернатора Самарской области.

– Надо выбить дверь в затхлое помещение, в котором обитают футбольные арбитры и их сообщники?

– Вы не пробьетесь туда! Вы что? Вас остановят на подступах. Поэтому многие отчаялись в этом вопросе что-либо изменить.

– Не пустят, чтобы все оставалось так, как есть?

– Да, очень всем удобно.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Смородская Ольга
Комментарии (6)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1732733306
Поможет полиграф
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Mikhail-Troshkin-google
1732739198
Где там газпремовцы от РФС?
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Константин-Шапкин-google
1732771798
Карась вчера внаглую глумился над Спартаком. Думаю таких хамов ждёт самосуд. Всё всё видят и гнев подходит к своему пределу
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Борис34684
1732774635
Бомбардир перечисли кто ещё не высказался.
Ответить
Gospod
1732776390
Вы дивете в обществе где обновления не прмняты!! Пктин и его прихвости 25 лет НЕ меняются! Гилра везде свои щупалтцы пустила
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1732788410
Верно сказано на самом деле. Я вот тоже хотел на работу которая нравится. Ну там смотрят на внешность и рост. Какая власть такие и работодатели, своих везде сунут
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