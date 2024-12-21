Смородская высказалась о возможном переходе Батракова из «Локо» в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный трансфер Алексея Батракова в «Зенит».

«Позарится ли «Зенит» на Батракова? Может и позарится, такое бывает. Если «Локомотив» не отдаст, никто его не заберет.

Что касается финансовой стороны, то я эти вопросы так не рассматриваю. У меня много раз были подобные ситуации: если футболист и клуб не хотели, то игрок не переходил», – сказала Смородская.