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    • Смородская высказалась о возможном переходе Батракова из «Локо» в «Зенит»

    Смородская высказалась о возможном переходе Батракова из «Локо» в «Зенит»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный трансфер Алексея Батракова в «Зенит».

    «Позарится ли «Зенит» на Батракова? Может и позарится, такое бывает. Если «Локомотив» не отдаст, никто его не заберет.

    Что касается финансовой стороны, то я эти вопросы так не рассматриваю. У меня много раз были подобные ситуации: если футболист и клуб не хотели, то игрок не переходил», – сказала Смородская.

    • 19-летний Батраков забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная цена – 8 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1734769534
    На фиг нужен
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    рылы
    1734769905
    главное - зенит вообще не спросили, но уже пихают именно к нам. вообще, хоть один жёлтый слух был, что зенит им интересовался? не было такого. но раз футболист заиграл - все "эксперты" начинают сразу же рассуждать о переходе батракова в зенит или спартаг, как само собой разумеющееся. смородская уже десятая в этом списке, кто его нам пихает. кто-нибудь, скажите ей, что у нас на этой позиции вендел, клаудиньо и глушенков! семак и так не знает, как их всех единовременно разместить на поле! а тут ещё и батракова навязывают, который как раз не нужен, несмотря на его впечатляющую игру. другой разговор будет, если клаудиньо уйдёт. только так, и никак иначе.
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    Интерес
    1734771538
    Нег:ры разбегутся зимой,небесплатно,появится сумма,от которой и сама Смородская не сможет отказаться-и вуаля... Если людей ПРОДАЮТ(а так и называют напрямую),то мнение раба-миллионера мало что значит.Или сядешь на скамью и сдохнешь там,как спортсмен,пусть и при деньгах,или получаешь деньги и более весомый шанс стать чемпионом,даже сидя на скамье "Зенита" и выйдя на 5 минут "выставочного матча". Что из двух выберет "спортсмен"???
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