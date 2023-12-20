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  • Агент Прохина рассказал об отношении Карпина к возможному уходу игрока из «Ростова»

Агент Прохина рассказал об отношении Карпина к возможному уходу игрока из «Ростова»

20 декабря 2023, 08:18
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы 22-летнего защитника «Ростова» Данилы Прохина, подтвердил сведения о возможном уходе игрока в аренду.

– Задача Данилы – получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде. Соответственно, переговоры с «Оренбургом» действительно идут.

– Был разговор с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным по по поводу ухода Данилы?

– С Карпиным мы всегда в диалоге. Все решения по футболистам «Ростова» мы обсуждаем и с руководством клуба, и с главным тренером. Конечно, разговор был.

– Карпин не пытался отговаривать от ухода?

– Здесь у всех присутствует здравый смысл. Валерий Георгиевич тоже видит, что футболист давно не имеет регулярной игровой практики. И все меньше и меньше получает минут на поле. Зачем кому-то вредить? Ради чего? Конечно, Валерий Георгиевич тоже был не против возможности такого перехода. По Прохину есть спрос среди других клубов – это очень качественный игрок.

«Оренбург» хочет аренду Прохина с правом выкупа. Вас устроит такой вариант?

– Это переговоры между клубами. Меня и футболиста устроит вариант наличия команды, в которой будет новый вызов, новая мотивация и где Данила сможет немного перезагрузиться. А нюансы по трансферному контракту – будет аренда или аренда с опцией – наверное, на сегодняшний день это не так принципиально.

– Контракт Данилы с «Ростовом» действует до лета 2026 года. Вы видите его будущее в этом клубе?

– Я изначально видел его будущее в этом клубе. И сейчас вижу. Центральных защитников с таким набором качеств, как у Данилы, у нас не так много. Я просто считаю, что сейчас ему необходима смена обстановки, как я уже сказал – новый вызов. Я верю что он максимально плодотворно проведет весеннюю часть, поможет «Оренбургу», а дальше посмотрим.

  • В нынешнем сезоне Прохин сыграл 15 матчей (10 – в РПЛ) и не отметился результативными действиями.
  • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Прохин Данила
Комментарии (1)
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zigbert
1703080224
Агент как всегда будет настаивать что Прохин является качественным игроком но в Ростове игрового времени у него становится все меньше.
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