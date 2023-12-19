Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сайт Goal составил рейтинг фаворитов турнира.
Он выглядит следующим образом:
- «Манчестер Сити»;
- «Бавария»;
- «Реал»;
- «Боруссия» Д;
- «Арсенал»;
- «Реал Сосьедад»;
- «ПСЖ»;
- «Интер»;
- «Атлетико»;
- «Барселона»;
- «Наполи»;
- ПСВ;
- «РБ Лейпциг»;
- «Порту»;
- «Копенгаген»;
- «Лацио».
- В 1/8 финала сыграют «Порту» – «Арсенал», «Наполи» – «Барселона», «ПСЖ» – «Реал Сосьедад», «Интер» – «Атлетико», ПСВ – «Боруссия» Д, «Копенгаген» – «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» – «Реал».
- Первые матчи пройдут 13, 14, 20, 21 февраля, ответные – 5, 6, 12, 13 марта.
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Источник: Goal