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    • Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала

    Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала

    По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сайт Goal составил рейтинг фаворитов турнира.

    Он выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Сити»;
    2. «Бавария»;
    3. «Реал»;
    4. «Боруссия» Д;
    5. «Арсенал»;
    6. «Реал Сосьедад»;
    7. «ПСЖ»;
    8. «Интер»;
    9. «Атлетико»;
    10. «Барселона»;
    11. «Наполи»;
    12. ПСВ;
    13. «РБ Лейпциг»;
    14. «Порту»;
    15. «Копенгаген»;
    16. «Лацио».

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    Источник: Goal

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