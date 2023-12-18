Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

Друг с другом сыграют клубы, финишировавшие третьими в группах Лиги чемпионов, и команды, занявшие вторые места в группах ЛЕ.

Победители этих пар встретятся в 1/8 финала с командами, выигравшими свои группы в Лиге Европы. Это «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» и «Байер».

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)

«Милан» (Италия) – «Ренн» (Франция)

«Ланс» (Франция) – «Фрайбург» (Германия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Спортинг» (Португалия)

«Бенфика» (Португалия) – «Тулуза» (Франция)

«Брага» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)

«Галатасарай» (Турция) – «Спарта» (Чехия)

«Шахтер» (Украина) – «Марсель» (Франция)