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    Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

    Друг с другом сыграют клубы, финишировавшие третьими в группах Лиги чемпионов, и команды, занявшие вторые места в группах ЛЕ.

    Победители этих пар встретятся в 1/8 финала с командами, выигравшими свои группы в Лиге Европы. Это «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» и «Байер».

    «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)

    «Милан» (Италия) – «Ренн» (Франция)

    «Ланс» (Франция) – «Фрайбург» (Германия)

    «Янг Бойз» (Швейцария) – «Спортинг» (Португалия)

    «Бенфика» (Португалия) – «Тулуза» (Франция)

    «Брага» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)

    «Галатасарай» (Турция) – «Спарта» (Чехия)

    «Шахтер» (Украина) – «Марсель» (Франция)

    • Первые стыковые матчи ЛЕ пройдут 15 февраля 2024 года.
    • Ответные игры запланированы на 22 февраля.
    • Действующий победитель турнира – «Севилья».

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    Источник: «Бомбардир»

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