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    • Семак объяснил мотивацию футболистов играть в РПЛ в отсутствие еврокубков

    Семак объяснил мотивацию футболистов играть в РПЛ в отсутствие еврокубков

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает борьбу за победу в чемпионате России достаточным аргументов, чтобы футболисты играли в полную силу.

    «Идет борьба за первое место, за то, чтобы стать чемпионом России. Это достаточный аргумент для того, чтобы ребята тренировались и играли в полную абсолютно. Возможно, если результат становится чуть хуже, сразу же идет отсылка к недонастрою, неинтересу. Я общаюсь каждый день с командой и могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100 процентов.

    Понятно, что игры бывают более зрелищные, менее зрелищные ввиду сопротивления соперников. По эмоциональной составляющей не всегда игроки могут на 100 процентов ярко сыграть в каждом матче. То же самое можно сказать и об игроках других клубов, они не все матчи играют со стопроцентной отдачей, не так, как они играют против «Зенита». Тем не менее, никто не говорит, что им неинтересно. Конечно, интересно, и все выполняют свою работу на 100 процентов.

    То, что не хватает еврокубков – безусловно. Но это не отменяет чемпионата России и желание ребят побеждать», – сказал Семак.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками после 18 туров.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: YouTube-канал Let's Talk MGIMO

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