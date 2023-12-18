Семак объяснил мотивацию футболистов играть в РПЛ в отсутствие еврокубков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает борьбу за победу в чемпионате России достаточным аргументов, чтобы футболисты играли в полную силу.

«Идет борьба за первое место, за то, чтобы стать чемпионом России. Это достаточный аргумент для того, чтобы ребята тренировались и играли в полную абсолютно. Возможно, если результат становится чуть хуже, сразу же идет отсылка к недонастрою, неинтересу.

Я общаюсь каждый день с командой и могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100 процентов.

Понятно, что игры бывают более зрелищные, менее зрелищные ввиду сопротивления соперников. По эмоциональной составляющей не всегда игроки могут на 100 процентов ярко сыграть в каждом матче.

То же самое можно сказать и об игроках других клубов, они не все матчи играют со стопроцентной отдачей, не так, как они играют против «Зенита». Тем не менее, никто не говорит, что им неинтересно. Конечно, интересно, и все выполняют свою работу на 100 процентов.

То, что не хватает еврокубков – безусловно. Но это не отменяет чемпионата России и желание ребят побеждать», – сказал Семак.