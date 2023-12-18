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    Кейн установил новый рекорд Бундеслиги

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дважды поразил ворота «Штутгарта» в матче 15-го тура Бундеслиги, который закончился победой мюнхенцев со счетом 3:0.

    Таким образом он довел до 20 число забитых им голов в турнире. Для этого ему понадобилось сыграть только 14 матчей.

    Ни один футболист не забил 20 голов быстрее в истории Бундеслиги. Уве Зеелеру понадобился 21 матч, Эрлингу Холанду – 22.

    • Всего Кейн забил 22 гола и сделал 8 передач в 20 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.
    • В летнее трансферное окно он перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».

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    Источник: «Чемпионат»

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