Быстров прокомментировал отстранение Ловчева от «Матч ТВ»

Эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров высказался об отстранении от эфиров Евгения Ловчева.

«С Серафимычем у меня отличные отношения. Я знаю эту ситуацию. Кто-то повлиял на это. Но конкретики не знаю. Будь моя воля, я бы вернул Серафиммыча на «Матч ТВ», – сказал Быстров.