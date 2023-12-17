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    Быстров прокомментировал отстранение Ловчева от «Матч ТВ»

    Эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров высказался об отстранении от эфиров Евгения Ловчева.

    «С Серафимычем у меня отличные отношения. Я знаю эту ситуацию. Кто-то повлиял на это. Но конкретики не знаю. Будь моя воля, я бы вернул Серафиммыча на «Матч ТВ», – сказал Быстров.

    • 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
    • В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
    • На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      Константин-Шапкин-google 22 минуты назад

      Евгений Сирафимович прямой человек. Это не всем нравится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18257

      Garrincha58 28 минут назад

      да он вообще наверняка наплевал на их отстранение кто он а кто эти из МАТтв

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1774

      Taps 2 часа назад

      федуновскую бабу не погладил ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69600

      portero 2 часа назад

      На пенсию отправили Серафимыча, не в струе работает, стар стал свежих идей нет....
      Наверное даме приятнее смотреть на молодых!!!!

      4
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