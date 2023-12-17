Быстров прокомментировал отстранение Ловчева от «Матч ТВ»

Эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров высказался об отстранении от эфиров Евгения Ловчева.
«С Серафимычем у меня отличные отношения. Я знаю эту ситуацию. Кто-то повлиял на это. Но конкретики не знаю. Будь моя воля, я бы вернул Серафиммыча на «Матч ТВ», – сказал Быстров.
- 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
- В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
- На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.
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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова