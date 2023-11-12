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    Ловчев прокомментировал отстранение от эфиров «Матч ТВ»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев пояснил, почему больше не появляется на «Матч ТВ».

    «Откровенно говоря, просто не знаю, что в данном конкретном случае произошло. На «Матч ТВ» не только меня, но и Сашу Мостового перестали звать, других достаточно популярных в футболе людей. Честно, не знаю, чем объяснить. Вот Дима Губерниев хотел меня позвать на очередной эфир, а ему сказали: «Нет, Ловчева не надо. И Дима не смог ничего мне объяснить, почему.

    Ладно бы неподобающе себя вел, кого-то, не дай бог, сильно обидел во время передачи. Нет. Неумение и нежелание телевизионных «верхов» объяснить свое решение, расцениваю как проявление неуважения к себе. Все-таки я не самый безвестный в футболе человек.

    Ничего, вот ребята из других СМИ недавно звонили, предложили комментировать большой футбол и мини тоже. Это хотя бы некое возвращение к моей сегодняшней профессии. В общем, жизнь налаживается», – сказал Ловчев.

    • 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
    • В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
    • На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

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    Источник: телеграм-канал ВЧК-ОГПУ

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    12.11.2023 00:05
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +25

      Сергей-Садковский-google 22 часа назад

      Уж лучше Мостового и Ловчева приглашать, чем Быстрова. Этот вообще "пургу метёт". Привык сам падать и валяться на поле, выпрашивая пенальти, и молодых футболистов к этому призывает.

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      Рейтинг: +12

      Опрессовщик 13 ноября, 17:44

      Тут всё просто, Мостовой очень токсичный персонаж и слишком однобокий - все кругом г.. но, один он Д'Артаньян, а Ловчев тупо старый и несёт в эфире как правило дичь.

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      Рейтинг: +20

      Алексей-К-google 12 ноября, 18:54

      Как же меня бесит Ловчев... Он и человек говно, а комментатор просто отстойный ... Совсем не интересно, слушать каким он бы футболистом в молодости

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 12 ноября, 13:58

      Привык денежку получать за порожняк,а тут от кормушки отодвинули) вот ещё Шалимов засиделся бездарь там

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 ноября, 11:03

      Матч-тв - это структура в Газпром-медиа, которым ближе питерские.
      На первый план выходят Аршавин, Родимов и Быстров.
      Возможно этим всё объясняется.
      Не думаю , что Ловчеву обещали вечную "платформу" на матч-тв, тут и возраст имеет значение.
      Местным комментаторам хотелось бы сказать , есть люди , которые помнят как Спартак вылетал в 1976 и возвращался , так что не стоит в наглую врать.

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      Рейтинг: +724

      cska1948 12 ноября, 10:56

      А что тут непонятного? Матч ТВ канал газпромовский, а на нём засилье экспертов со спартаковским прошлым. Вот и вытесняют потихоньку. Вы думаете Черданцев от хорошей жизни СпаМ променял на Зенит?

      3
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > cska1948 12 ноября, 11:05

      Вы называйте , раз взялись , всё своими именами. Если уж , как вы говорите , Черданцев и был за СпаМ, то поменял на Зенит ИМЕННО для ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ.

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      Рейтинг: +724

      cska1948 > Алексей З 13 ноября, 10:45

      Скажу больше. Черданцев был в списке почётных болельщиков СпаМа. Но по его собственной просьбе, лет 10 назад, его оттуда убрали. Ну, а для какой ещё жизни он променял свой любимый клуб на Зенит? Не для плохой же. Хотя уверен, что дома, под одеялом, он по прежнему болеет за СпаМ.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > cska1948 13 ноября, 10:49

      Какой ещё почётный список и Черданцев в нём , не городите ерунду.
      Дома , под одеялом ,он считает деньги от Газпром-медиа, и пофигу ему на Спартак.

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      Рейтинг: +724

      cska1948 > Алексей З 14 ноября, 10:53

      Если вы не знаете о существовании такого списка, то это не значит что его нет. Точное его название "Знаменитые болельщики Спартака", что сути дела НЕ меняет.

      0
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 12 ноября, 10:46

      Серафимыч, да пошли они лесом. Нафиг они тебе нужны? Действительно, жизнь и без них наладится. Здоровья тебе.

      2
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 12 ноября, 10:14

      Ноют бывшие спартаковцы много, вот и решили не пускать их в телевизор. РЖУ ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 12 ноября, 09:37

      Да далеко не самый безызвестный Ловчев в футболе. Будучи капитаном Спартака был в числе тех кто сливал игры ради вылета в пердив.помним помним.

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      Рейтинг: +3143

      Play 12 ноября, 08:27

      Ой, Ловчев сам сколько раз психовал, уходил с эфира, когда с него откровенно трещали как с клоуна, и сам заявлял, что никогда больше там не появится. А потом как дешёвая ш***ха приходил снова, потому что больше нигде нафиг не нужен. А теперь ещё и возмущается, что не зовут.

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