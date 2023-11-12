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Ловчев прокомментировал отстранение от эфиров «Матч ТВ»

12 ноября 2023, 00:05
18

Бывший спартаковец Евгений Ловчев пояснил, почему больше не появляется на «Матч ТВ».

«Откровенно говоря, просто не знаю, что в данном конкретном случае произошло. На «Матч ТВ» не только меня, но и Сашу Мостового перестали звать, других достаточно популярных в футболе людей. Честно, не знаю, чем объяснить. Вот Дима Губерниев хотел меня позвать на очередной эфир, а ему сказали: «Нет, Ловчева не надо. И Дима не смог ничего мне объяснить, почему.

Ладно бы неподобающе себя вел, кого-то, не дай бог, сильно обидел во время передачи. Нет. Неумение и нежелание телевизионных «верхов» объяснить свое решение, расцениваю как проявление неуважения к себе. Все-таки я не самый безвестный в футболе человек.

Ничего, вот ребята из других СМИ недавно звонили, предложили комментировать большой футбол и мини тоже. Это хотя бы некое возвращение к моей сегодняшней профессии. В общем, жизнь налаживается», – сказал Ловчев.

  • 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
  • В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
  • На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

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Источник: телеграм-канал ВЧК-ОГПУ
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (18)
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шахта Заполярная
1699743141
Выходит и там флюгеры не нужны. Поиспользовали и выбросили. Не переживай сильно, надо будет дерьмецо на Спартак кинуть позовут.
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Дядя Серёжа
1699760453
Да плюнь ты на них, начни жить по человечьи
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bulls27
1699760585
Да потому что запах от тебя сильно неприятный .
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Strig
1699763713
всяких недоигрочишек приглашают типа новосельцева и те говорят что прикажут...
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Цугундeр
1699764242
Явная сегрегация по клубному признаку. Или по возрастному. Или.. Ну, в общем, заговор Газпрома.
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моэм
1699764959
Просто и у Ловчева и у Мостового даже несмотря на критику Спартака , рожи настолько яркого красно белого цвета , что даже типа "звезда" Аршавин синебелоголубого цвета выглядит блекло.....зато оставили многоцветного серобуромалинового Быстрова оставили.
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gor77
1699765703
М-дя, история повторяется.)))) Сначала К. И. Бесков его убрал из команды, когда пришёл спасать "Спартак" из Первой лиги. А ведь Ловчев тогда был капитаном команды. Теперь и с тв попросили уйти. "Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один." - М. М. Жванецкий
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1699766875
Ой, Ловчев сам сколько раз психовал, уходил с эфира, когда с него откровенно трещали как с клоуна, и сам заявлял, что никогда больше там не появится. А потом как дешёвая ш***ха приходил снова, потому что больше нигде нафиг не нужен. А теперь ещё и возмущается, что не зовут.
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SLADE2019
1699775207
Серафимыч, да пошли они лесом. Нафиг они тебе нужны? Действительно, жизнь и без них наладится. Здоровья тебе.
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cska1948
1699775783
А что тут непонятного? Матч ТВ канал газпромовский, а на нём засилье экспертов со спартаковским прошлым. Вот и вытесняют потихоньку. Вы думаете Черданцев от хорошей жизни СпаМ променял на Зенит?
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