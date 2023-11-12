Ловчев прокомментировал отстранение от эфиров «Матч ТВ»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев пояснил, почему больше не появляется на «Матч ТВ».

«Откровенно говоря, просто не знаю, что в данном конкретном случае произошло. На «Матч ТВ» не только меня, но и Сашу Мостового перестали звать, других достаточно популярных в футболе людей. Честно, не знаю, чем объяснить. Вот Дима Губерниев хотел меня позвать на очередной эфир, а ему сказали: «Нет, Ловчева не надо. И Дима не смог ничего мне объяснить, почему.

Ладно бы неподобающе себя вел, кого-то, не дай бог, сильно обидел во время передачи. Нет. Неумение и нежелание телевизионных «верхов» объяснить свое решение, расцениваю как проявление неуважения к себе. Все-таки я не самый безвестный в футболе человек.

Ничего, вот ребята из других СМИ недавно звонили, предложили комментировать большой футбол и мини тоже. Это хотя бы некое возвращение к моей сегодняшней профессии. В общем, жизнь налаживается», – сказал Ловчев.

74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).

В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.

На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?