Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Ташуев прокомментировал отказ игрока «Факела» выходить на замену

    Ташуев прокомментировал отказ игрока «Факела» выходить на замену

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев вспомнил эпизод из матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). Его защитник Игорь Калинин отказался выходить на замену.

    «Когда шли последние минуты матча, мы с тренерами думали, кого выпустить – Кирилла Суслова или Калинина. Решили, что должен сыграть Калинин. Потом смотрю – переодевается Суслов. Ну хорошо. Мы вели 2:1. Я в тот момент даже не знал, что Игорь отказался выходить на поле. Если бы был в курсе, наверное, уже тогда повeл бы себя по-другому… Мне уже потом рассказали. Не знаю… Видимо, Калинин не совладал с эмоциями. С нервами.

    Он опытный футболист. Наверное, посчитал, что не должен выходить на пару минут, хотел большего игрового времени. Но мы же не враги сами себе, оцениваем, кто лучше готов.

    Это, конечно, было неправильно со стороны Калинина! По отношению к тренеру, к команде, к ребятам. Но надо отдать ему должное. Он всe быстро понял, принeс всем извинения. Сейчас хорошо работает. Не парится: играет он или нет. Его пока ещe немного мучает травма. Сейчас полетит в Сербию, немного подлечится. Мне кажется, вся эта ситуация пойдeт на пользу в первую очередь ему самому.

    У меня всe определяется спортивным принципом. Все должны понимать, что рано или поздно получат свой шанс. Поверьте, я совсем не злопамятный малый. Всегда готов поговорить с футболистом с глазу на глаз, объяснить ему свою позицию», – высказался Ташуев.

    • Калинин извинился и его вернули к основе.
    • У 28-летнего Игоря в сезоне РПЛ 5 матчей.
    • Он стоит 700 тысяч евро.

    Новости по теме
    Калинин из «Факела» ответил Зареме – она раскритиковала поле в Воронеже 3
    Организаторы премии «Джентльмен года» пригрозили лишить Калинина шансов на награду за его отказ выходить на замену
    «Факел» обнародовал решение по защитнику, отказавшемуся выходить на замену в игре с «Оренбургом» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+