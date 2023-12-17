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Ташуев прокомментировал отказ игрока «Факела» выходить на замену

17 декабря 2023, 11:53

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев вспомнил эпизод из матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). Его защитник Игорь Калинин отказался выходить на замену.

«Когда шли последние минуты матча, мы с тренерами думали, кого выпустить – Кирилла Суслова или Калинина. Решили, что должен сыграть Калинин. Потом смотрю – переодевается Суслов. Ну хорошо. Мы вели 2:1. Я в тот момент даже не знал, что Игорь отказался выходить на поле. Если бы был в курсе, наверное, уже тогда повeл бы себя по-другому… Мне уже потом рассказали. Не знаю… Видимо, Калинин не совладал с эмоциями. С нервами.

Он опытный футболист. Наверное, посчитал, что не должен выходить на пару минут, хотел большего игрового времени. Но мы же не враги сами себе, оцениваем, кто лучше готов.

Это, конечно, было неправильно со стороны Калинина! По отношению к тренеру, к команде, к ребятам. Но надо отдать ему должное. Он всe быстро понял, принeс всем извинения. Сейчас хорошо работает. Не парится: играет он или нет. Его пока ещe немного мучает травма. Сейчас полетит в Сербию, немного подлечится. Мне кажется, вся эта ситуация пойдeт на пользу в первую очередь ему самому.

У меня всe определяется спортивным принципом. Все должны понимать, что рано или поздно получат свой шанс. Поверьте, я совсем не злопамятный малый. Всегда готов поговорить с футболистом с глазу на глаз, объяснить ему свою позицию», – высказался Ташуев.

  • Калинин извинился и его вернули к основе.
  • У 28-летнего Игоря в сезоне РПЛ 5 матчей.
  • Он стоит 700 тысяч евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Калинин Игорь Ташуев Сергей
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