Кержаков оценил влияние кальянов на поражение России от Словении в 2009 году

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков подтвердил, что команда курила кальян перед стыковым матчем отбора ЧМ-2010 против Словении.

«Сборная России проиграла Словении из-за кальянов? Факт то, что футболисты сборной туда заходили, да. Но то, что это было днями напролeт, и перед играми, и в ночь, нет.

СМИ было подано, что именно из-за этого мы и проиграли? Скажу так, примерный распорядок дня на сборах у футболиста сборной России 2007 и 2009 года не отличался. Всегда, когда проигрывает команда, находится масса причин, и не только футбольных. Пытаются всe к этому приписать», – сказал Кержаков.