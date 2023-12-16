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    • Кержаков оценил влияние кальянов на поражение России от Словении в 2009 году

    Кержаков оценил влияние кальянов на поражение России от Словении в 2009 году

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков подтвердил, что команда курила кальян перед стыковым матчем отбора ЧМ-2010 против Словении.

    «Сборная России проиграла Словении из-за кальянов? Факт то, что футболисты сборной туда заходили, да. Но то, что это было днями напролeт, и перед играми, и в ночь, нет.

    СМИ было подано, что именно из-за этого мы и проиграли? Скажу так, примерный распорядок дня на сборах у футболиста сборной России 2007 и 2009 года не отличался. Всегда, когда проигрывает команда, находится масса причин, и не только футбольных. Пытаются всe к этому приписать», – сказал Кержаков.

    • Россия проиграла в Мариборе со счетом 0:1 и не поехала на ЧМ-2010.
    • Тогда команду тренировал Гус Хиддинк.
    • Словению тогда, как и сегодня, тренировал Матьяж Кек.

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    Источник: ютуб-канал Александра Шмурнова

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