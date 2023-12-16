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    • Мостовой отреагировал на назначение Морено главным тренером «Сочи»

    Мостовой отреагировал на назначение Морено главным тренером «Сочи»

    Александр Мостовой сравнил приглашение Роберта Морено в «Сочи» с назначением Гильермо Абаскаля в «Спартак».

    «Я удивился этому назначению. Думаю, это уже готовилось заранее. Я, честно скажу, не знаю, кто это такой. А он был тренером Испании и «Монако».

    Я про него ничего не могу сказать, потому что я его не знаю. Такая же ситуация была с Абаскалем.

    Можно говорить о странных решениях руководства. Они уже который раз меняют тренера. Просто тут уже дело не в тренере значит. Они идут на последнем месте.

    Можно вспомнить, как в «Торпедо» пригласили иностранца, и тоже ничего не поменялось. Да, тренер, конечно, важен для команды. Но главный ресурс и действующие лица – футболисты. Может, что-то и получится. Посмотрим.

    В принципе, в «Сочи» есть из чего лепить. Нужно выдать хорошую серию и выйти из зоны вылета. Время ещe есть, чтобы ситуацию исправить. А безнадежной эту ситуацию ещe не назовешь», – сказал Мостовой.

    • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
    • Отставание от зоны стыков – 4 балла.
    • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
    • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

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    Источник: «Евро-футбол»

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