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  • Мостовой отреагировал на назначение Морено главным тренером «Сочи»

Мостовой отреагировал на назначение Морено главным тренером «Сочи»

16 декабря 2023, 08:49
5

Александр Мостовой сравнил приглашение Роберта Морено в «Сочи» с назначением Гильермо Абаскаля в «Спартак».

«Я удивился этому назначению. Думаю, это уже готовилось заранее. Я, честно скажу, не знаю, кто это такой. А он был тренером Испании и «Монако».

Я про него ничего не могу сказать, потому что я его не знаю. Такая же ситуация была с Абаскалем.

Можно говорить о странных решениях руководства. Они уже который раз меняют тренера. Просто тут уже дело не в тренере значит. Они идут на последнем месте.

Можно вспомнить, как в «Торпедо» пригласили иностранца, и тоже ничего не поменялось. Да, тренер, конечно, важен для команды. Но главный ресурс и действующие лица – футболисты. Может, что-то и получится. Посмотрим.

В принципе, в «Сочи» есть из чего лепить. Нужно выдать хорошую серию и выйти из зоны вылета. Время ещe есть, чтобы ситуацию исправить. А безнадежной эту ситуацию ещe не назовешь», – сказал Мостовой.

  • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
  • Отставание от зоны стыков – 4 балла.
  • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
  • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт Мостовой Александр
Комментарии (5)
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ТАРО
1702711479
Давайте пригласим балабола Мостового. Чемпиён....
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Evgenijgerasimov607@gmail
1702717846
Когда-нибудь у Мастака кончится словесный понос или нет
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Владимир-Филиппов-vkontak
1702728681
Все так легко рассуждают, что Сочи или Балтика должны выйти из зоны вылета. Но тогда в этой зоне окажутся другие команды. Если вы так уверены, что Сочи могут выйти, то кого вы так же легко запишете в аутсайдеры? Урал, Оренбург, НиНо? Если Сочи достоин остаться в РПЛ, тогда надо прямо назвать, кто не достоин.
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Анатолий-Побочин-google
1702729385
Б...ть от завести что его не назначили лопнит
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Garrincha58
1702739418
а кто тебя знает в России бы уже давно забыли если бы языком перестал мелить
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