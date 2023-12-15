Сабитов рассказал, как победил Черчесова в бильярд: «Больше при нем я на поле не выходил»

Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов вспомнил, как пересекался в клубе с главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Когда я подписывал контракт, Саламыч уже был в клубе в качестве спортивного директора, поэтому мы пересекались. У меня есть любимая история, как мы играли в бильярд. Все знают, что я так себе играю в бильярд, как и в футбол: могу попасть, а могу и нет. В Тарасовке мы время от времени гоняли шары, и Саламыч предложил мне сыграть после ужина. Каким-то чудом я победил. У меня залетело всe!

Саламыч на меня смотрит: «Мда». Надо было видеть его взгляд. Черчесов кий положил, и всe – больше я у него на поле не выходил. Так, на какую-то одну игру вышел, потому что кто-то пропускал. Закончилось всe тем, что я ушeл в аренду. До сих пор думаю, что всe из-за бильярда», – сказал Сабитов.