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    • Сабитов рассказал, как победил Черчесова в бильярд: «Больше при нем я на поле не выходил»

    Сабитов рассказал, как победил Черчесова в бильярд: «Больше при нем я на поле не выходил»

    Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов вспомнил, как пересекался в клубе с главным тренером Станиславом Черчесовым.

    «Когда я подписывал контракт, Саламыч уже был в клубе в качестве спортивного директора, поэтому мы пересекались. У меня есть любимая история, как мы играли в бильярд. Все знают, что я так себе играю в бильярд, как и в футбол: могу попасть, а могу и нет. В Тарасовке мы время от времени гоняли шары, и Саламыч предложил мне сыграть после ужина. Каким-то чудом я победил. У меня залетело всe!

    Саламыч на меня смотрит: «Мда». Надо было видеть его взгляд. Черчесов кий положил, и всe – больше я у него на поле не выходил. Так, на какую-то одну игру вышел, потому что кто-то пропускал. Закончилось всe тем, что я ушeл в аренду. До сих пор думаю, что всe из-за бильярда», – сказал Сабитов.

    • Ренат был в «Спартаке» в 2007-2011 годах.
    • У Сабитова за команду 64 матча, 4 ассиста.
    • Ренат сейчас работает в штабе «Космоса» из Долгопрудного (Вторая лига).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2051

      Спартач80 9 минут назад

      Педикулёзные ублюдки, идите обсуждать свою тухлую помойку - Зенит!

      0
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      Рейтинг: +2284

      Таврида 18 минут назад

      — Скажите, а правда, что Кац выиграл в лотерею миллион?
      — Правда. Но не Кац, а Рабинович. Не в лотерею, а в карты. Не миллион, а сто рублей. И не выиграл, а проиграл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1536

      Цугундeр 22 минуты назад

      Ну ,хоть в душ не позвал...

      2
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      Рейтинг: +316

      VPERDIV SPARTAK 33 минуты назад

      В свинюшнике и отношения поросячьи ко всем подряд! всей сектой любимый Романцев в свое время назвал футболеров отработанным материалом ))) Это навоз свинский типа ))) Такие вот устои популярные )

      1
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      Рейтинг: +456

      WILDLING_HRUNDEL > VPERDIV SPARTAK 29 минут назад

      На то они и хрюндели потешные на всю страну)

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