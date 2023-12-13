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    Мантуан назвал любимое русское блюдо

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал об адаптации в России.

    «Мне кажется, что я освоился в Петербурге. Конечно, здесь холоднее, очень много снега, не так много солнца, как в Бразилии. Но это ничуть не мешает. Мне приятно проводить время, гулять или выбираться куда-то на прогулки или в рестораны с близкими, родными или друзьями. Поэтому я чувствую себя прекрасно. Мне очень нравится Петербург. Очень красивый город.

    Из русской кухни, наверное, главное, что восхитило и продолжает восхищать – это супы, очень полюбил супы самые разные: борщ, куриный, фасолевый с мясом. Конечно, в Бразилии тоже существует определенная традиция есть супы, но точно не такая богатая, обширная, как в России», – рассказал Мантуан.

    • Бразилец в «Зените» полтора года.
    • 22-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Мантуана 16 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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