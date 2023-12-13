«Крылья Советов» продлили контракт с бразильцем, хотевшим получить российский паспорт

«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником Фернандо Костанца. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до конца сезона-2027/28.
«Фернандо – это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за «Крылья» еще долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой. Уверен, что футболист сможет принести нам очень много пользы», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.
- Костанца перешел в «Крылья» зимой 2022 года из «Шерифа». В текущем сезоне на его счету 14 матчей и 2 гола во всех турнирах.
- Всего в составе самарцев Костанца провел 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
- Ранее бразилец говорил, что не против получить российский паспорт и начать выступать за сборную России.
Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»