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    • «Крылья Советов» продлили контракт с бразильцем, хотевшим получить российский паспорт

    «Крылья Советов» продлили контракт с бразильцем, хотевшим получить российский паспорт

    «Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником Фернандо Костанца. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до конца сезона 2027/28.

    «Фернандо – это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за «Крылья» еще долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой. Уверен, что футболист сможет принести нам очень много пользы», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

    • Костанца перешел в «Крылья» зимой 2022 года из «Шерифа». В текущем сезоне на его счету 14 матчей и 2 гола во всех турнирах.
    • Всего в составе самарцев Костанца провел 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
    • Ранее бразилец говорил, что не против получить российский паспорт и начать выступать за сборную России.

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    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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