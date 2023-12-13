«Крылья Советов» продлили контракт с бразильцем, хотевшим получить российский паспорт

«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником Фернандо Костанца. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Фернандо – это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за «Крылья» еще долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой. Уверен, что футболист сможет принести нам очень много пользы», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.