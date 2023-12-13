Журналист Морган поздравил тен Хага с рекордом «МЮ» в ЛЧ

Британский журналист Пирс Морган саркастически поздравил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после вылета команды из Лиги чемпионов и еврокубков.

«Поздравляю Эрика тен Хага с побитием рекорда – «Манчестер Юнайтед» становится первой английской командой в истории, пропустившей 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов», – написал Морган.

«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Баварии» со счетом 0:1 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда набрала 4 очка и заняла четвертое место в группе A позади «Баварии», «Копенгагена» и «Галатасарая».

«МЮ» пропустил 15 голов, что является антирекордов среди клубов АПЛ по пропущенным голам в Лиге чемпионов.

Ранее Морган саркастически напоминал о решении тен Хага отказаться от услуг Криштиану Роналду в «МЮ».

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