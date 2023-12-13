Журналист Морган поздравил тен Хага с рекордом «МЮ» в ЛЧ

Хуже тренера физрука не придумать.
Самое смешное , что руководители клуба видят в нем сэра Алекса .
Британский журналист Пирс Морган саркастически поздравил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после вылета команды из Лиги чемпионов и еврокубков.
«Поздравляю Эрика тен Хага с побитием рекорда – «Манчестер Юнайтед» становится первой английской командой в истории, пропустившей 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов», – написал Морган.
- «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Баварии» со счетом 0:1 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Команда набрала 4 очка и заняла четвертое место в группе A позади «Баварии», «Копенгагена» и «Галатасарая».
- «МЮ» пропустил 15 голов, что является антирекордов среди клубов АПЛ по пропущенным голам в Лиге чемпионов.
- Ранее Морган саркастически напоминал о решении тен Хага отказаться от услуг Криштиану Роналду в «МЮ».