Журналист Морган поздравил тен Хага с рекордом «МЮ» в ЛЧ

Британский журналист Пирс Морган саркастически поздравил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после вылета команды из Лиги чемпионов и еврокубков.

«Поздравляю Эрика тен Хага с побитием рекорда – «Манчестер Юнайтед» становится первой английской командой в истории, пропустившей 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов», – написал Морган.