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    Журналист Морган поздравил тен Хага с рекордом «МЮ» в ЛЧ

    Британский журналист Пирс Морган саркастически поздравил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после вылета команды из Лиги чемпионов и еврокубков.

    «Поздравляю Эрика тен Хага с побитием рекорда – «Манчестер Юнайтед» становится первой английской командой в истории, пропустившей 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов», – написал Морган.

    • «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Баварии» со счетом 0:1 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
    • Команда набрала 4 очка и заняла четвертое место в группе A позади «Баварии», «Копенгагена» и «Галатасарая».
    • «МЮ» пропустил 15 голов, что является антирекордов среди клубов АПЛ по пропущенным голам в Лиге чемпионов.
    • Ранее Морган саркастически напоминал о решении тен Хага отказаться от услуг Криштиану Роналду в «МЮ».

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    Источник: Страница Пирса Моргана в соцсети X

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10535

      САДЫЧОК 1 час назад

      Хуже тренера физрука не придумать.
      Самое смешное , что руководители клуба видят в нем сэра Алекса .

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