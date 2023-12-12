Три футболиста «Бетиса» просили майку Беллингема – Джуд нашел выход из ситуации

В Испании написали о достойном поступке полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

Во время субботнего матча с «Бетисом» (1:1) несколько игроков «Бетиса» попросили англичанина обменяться футболками.

Когда прозвучал финальный свисток, Беллингем не стал отдавать свою майку никому из соперников и ушел в раздевалку.

Впрочем, через 20 минут хавбек «Реала» пришел в раздевалку «Бетиса» с тремя футболками. Он подарил их игрокам «Бетиса» и пообщался с ними.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?