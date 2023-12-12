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    • Три футболиста «Бетиса» просили майку Беллингема – Джуд нашел выход из ситуации

    Три футболиста «Бетиса» просили майку Беллингема – Джуд нашел выход из ситуации

    В Испании написали о достойном поступке полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

    Во время субботнего матча с «Бетисом» (1:1) несколько игроков «Бетиса» попросили англичанина обменяться футболками.

    Когда прозвучал финальный свисток, Беллингем не стал отдавать свою майку никому из соперников и ушел в раздевалку.

    Впрочем, через 20 минут хавбек «Реала» пришел в раздевалку «Бетиса» с тремя футболками. Он подарил их игрокам «Бетиса» и пообщался с ними.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      Виторио 20 секунд назад

      А если я попрошу, он мне пришлёт, интересно?..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      vek410 1 час назад

      Красавчик, не только на поле феерию устраивает, но и вне его человеком остается

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