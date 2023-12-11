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    • Опубликована сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored – в ней 5 спартаковцев

    Опубликована сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored – в ней 5 спартаковцев

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 18-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Краснодара», «Ахмата», «Локомотива», «Спартака» и «Урала».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Даниил Хлусевич («Спартак»), Срджан Бабич («Спартак»), Евгений Морозов («Локомотив»), Дарко Тодорович («Ахмат»);

    Полузащитники: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Владислав Малькевич («Урал»);

    Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1898

      Дубина 34 минуты назад

      Позор бразилам блекло-дырявым)))

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