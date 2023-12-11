Опубликована сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored – в ней 5 спартаковцев

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 18-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Краснодара», «Ахмата», «Локомотива», «Спартака» и «Урала».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Даниил Хлусевич («Спартак»), Срджан Бабич («Спартак»), Евгений Морозов («Локомотив»), Дарко Тодорович («Ахмат»);

Полузащитники: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Владислав Малькевич («Урал»);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»).