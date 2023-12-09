В субботу, 9 декабря, «Ахмат» на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится в рамках 18-го тура чемпионата России и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат»

Команда в 17 турах чемпионата России набрала 16 очков. «Ахмат» выиграл 4 матча и 4 раза сыграл вничью. Команда потерпела 9 поражений. Грозненцы забили 18 голов и пропустили 23 мяча. Для выхода из зоны вылета команде нужно набрать 16 очков.

«Ростов»

После 17 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 20 очками. Команда выиграла 5 матчей, сыграла вничью в 5 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 24 гола, пропущено 29 мячей.

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов»

В подобной встрече победить может как «Ахмат», так и «Ростов», поэтому ставить на исход – рискованная затея. Предположим, что в этом матче обе команды забьют друг другу. Наша ставка – обе забьют (1.63).