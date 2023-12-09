В субботу, 9 декабря, «Ахмат» на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится в рамках 18-го тура чемпионата России и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Ахмат»
Команда в 17 турах чемпионата России набрала 16 очков. «Ахмат» выиграл 4 матча и 4 раза сыграл вничью. Команда потерпела 9 поражений. Грозненцы забили 18 голов и пропустили 23 мяча. Для выхода из зоны вылета команде нужно набрать 16 очков.
«Ростов»
После 17 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 20 очками. Команда выиграла 5 матчей, сыграла вничью в 5 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 24 гола, пропущено 29 мячей.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 22.10.2023: «Ростов» – «Ахмат» 3:0;
- 28.05.2023: «Ростов» – «Ахмат» 3:2;
- 27.11.2022: «Ростов» – «Ахмат» 3:0;
- 29.10.2022: «Ахмат» – «Ростов» 1:2;
- 29.09.2022: «Ахмат» – «Ростов» 3:1.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов»
В подобной встрече победить может как «Ахмат», так и «Ростов», поэтому ставить на исход – рискованная затея. Предположим, что в этом матче обе команды забьют друг другу. Наша ставка – обе забьют (1.63).