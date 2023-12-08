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    • Португальский агент Барбоза: «Не верю, что зимой известные игроки приедут в РПЛ»

    Португальский агент Барбоза: «Не верю, что зимой известные игроки приедут в РПЛ»

    Португальский агент Паулу Барбоза сделал прогноз относительно работы клубов РПЛ на рынке трансферов в зимнее окно 2024 года.

    «Я думаю, большие игроки могут перейти в РПЛ летом. Ни в коем случае не верю, что зимой известные игроки приедут в РПЛ. Это будут не громкие трансферы, скорее, важные. Безусловно, немного, но будут трансферы зимой из Африки, Бразилии, Латинской Америки и из Аргентины. «Зенит» сумеет привлечь больших футболистов. Игроки понимают, что они сумеют показать свои возможности и выступать на высоком уровне. «Зенит» – большой клуб, все скауты клубов следят за их игроками. Тем более, там есть футболисты-сборники и очень одаренные бразильцы.

    В России нет еврокубков, и для любого легионера это очень важно. Все следят за РПЛ, но есть футболисты, которые играют в своих сборных. Если бы были еврокубки, то для них это имело бы большое значение при переходе. Все понимают, что Россия не играет сейчас нигде, но это не меняет отношения к чемпионату.

    Есть мнение, что упал уровень в РПЛ, но бывают очень интересные матчи. Хорошие команды играют на высоком уровне. Не думаю, что чемпионат России – неинтересная лига», – сказал Барбоза.

    • После 17 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 35 очками. Он опережает на два очка «Зенит» и на четыре – «Динамо».
    • 18 тур пройдет с 8 по 10 декабря.

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    Источник: Metaratings.ru

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