Португальский агент Барбоза: «Не верю, что зимой известные игроки приедут в РПЛ»

Португальский агент Паулу Барбоза сделал прогноз относительно работы клубов РПЛ на рынке трансферов в зимнее окно 2024 года.

«Я думаю, большие игроки могут перейти в РПЛ летом. Ни в коем случае не верю, что зимой известные игроки приедут в РПЛ. Это будут не громкие трансферы, скорее, важные. Безусловно, немного, но будут трансферы зимой из Африки, Бразилии, Латинской Америки и из Аргентины. «Зенит» сумеет привлечь больших футболистов. Игроки понимают, что они сумеют показать свои возможности и выступать на высоком уровне. «Зенит» – большой клуб, все скауты клубов следят за их игроками. Тем более, там есть футболисты-сборники и очень одаренные бразильцы.

В России нет еврокубков, и для любого легионера это очень важно. Все следят за РПЛ, но есть футболисты, которые играют в своих сборных. Если бы были еврокубки, то для них это имело бы большое значение при переходе. Все понимают, что Россия не играет сейчас нигде, но это не меняет отношения к чемпионату.

Есть мнение, что упал уровень в РПЛ, но бывают очень интересные матчи. Хорошие команды играют на высоком уровне. Не думаю, что чемпионат России – неинтересная лига», – сказал Барбоза.