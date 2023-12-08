Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Рияд», 16-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ляпорт, Ладжами, Теллес, Аль-Ганам, Фофана, Брозович, Мане, Отавиньо, Талиска, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Аль-Рияд»: Кампанья, Арсланагич, Аль-Ширейх, Шувайии, Аль-Хайбари, Туре, Аль-Рашиди, Эль-Шехри, Ндонг, Аль-Доссари, Аль-Аббас.

Главный тренер: Янник Феррера

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»