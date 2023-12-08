Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2023

    «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Рияд», 16-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ляпорт, Ладжами, Теллес, Аль-Ганам, Фофана, Брозович, Мане, Отавиньо, Талиска, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Аль-Рияд»: Кампанья, Арсланагич, Аль-Ширейх, Шувайии, Аль-Хайбари, Туре, Аль-Рашиди, Эль-Шехри, Ндонг, Аль-Доссари, Аль-Аббас.

    Главный тренер: Янник Феррера

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Рияд»

    Аль-Наср – Аль-Рияд смотреть онлайн 8 декабря

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+