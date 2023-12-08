Хузин: «Сериал «Слово пацана» нас сильно захватил. Есть доля правды в этих сюжетах»

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Футбол Индонезия 11:00
Дева Юнайтед - Бали Юнайтед
Первый Тайм Бали Юнайтед Забьёт Да
Кф 1,80
(На данное событие есть Большой Кф, пишите)
Бывший защитник «Рубина» 51-летний Рустем Хузин выразил отношение к популярному сериалу «Слово пацана».
«С большим интересом смотрю «Слово пацана» вместе с семьей. Он нас сильно захватил. Действительно, есть доля правды в этих сюжетах, событиях. В той группировке, в которой состоял я, режим был послабже. Но многие вещи совпадают.
Не знаю, чем закончится фильм, но я думаю, что показывать его стоит. Но финал фильма, как мне кажется, должен наводить на мысль: ребята, такого ни в коем случае делать нельзя. Не надо к этому возвращаться, потому что хорошим это не закончится», – сказал Хузин.
- Хузин выступал в «Рубине» в 1988–1993, 1997–1999 и 2005–2006 годах.
- Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».