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    • Хузин: «Сериал «Слово пацана» нас сильно захватил. Есть доля правды в этих сюжетах»

    Хузин: «Сериал «Слово пацана» нас сильно захватил. Есть доля правды в этих сюжетах»

    Бывший защитник «Рубина» 51-летний Рустем Хузин выразил отношение к популярному сериалу «Слово пацана».

    «С большим интересом смотрю «Слово пацана» вместе с семьей. Он нас сильно захватил. Действительно, есть доля правды в этих сюжетах, событиях. В той группировке, в которой состоял я, режим был послабже. Но многие вещи совпадают.

    Не знаю, чем закончится фильм, но я думаю, что показывать его стоит. Но финал фильма, как мне кажется, должен наводить на мысль: ребята, такого ни в коем случае делать нельзя. Не надо к этому возвращаться, потому что хорошим это не закончится», – сказал Хузин.

    • Хузин выступал в «Рубине» в 1988–1993, 1997–1999 и 2005–2006 годах.
    • Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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