Хузин: «Сериал «Слово пацана» нас сильно захватил. Есть доля правды в этих сюжетах»

Бывший защитник «Рубина» 51-летний Рустем Хузин выразил отношение к популярному сериалу «Слово пацана».

«С большим интересом смотрю «Слово пацана» вместе с семьей. Он нас сильно захватил. Действительно, есть доля правды в этих сюжетах, событиях. В той группировке, в которой состоял я, режим был послабже. Но многие вещи совпадают.

Не знаю, чем закончится фильм, но я думаю, что показывать его стоит. Но финал фильма, как мне кажется, должен наводить на мысль: ребята, такого ни в коем случае делать нельзя. Не надо к этому возвращаться, потому что хорошим это не закончится», – сказал Хузин.