Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-защитник «Рубина» Хузин рассказал о судьбах участников казанских группировок

    Экс-защитник «Рубина» Хузин рассказал о судьбах участников казанских группировок

    Бывший защитник «Рубина» Рустем Хузин рассказал, как проходило его детство в Казани в связи с популярным сериалом «Слово пацана».

    «Милицейские «бобики» шныряли по улице постоянно – вылавливали каждого прохожего, похожего на группировщика. Мелкими перебежками, из подъезда в подъезд добирались до своих квартир. Летальных случаев при мне не было. Но на похоронах наших союзников присутствовал не раз. После каждой драки кого-то из знакомых ловили, давали сроки. Были и те, кто сдавал – как в фильме говорят, «козлы». Моих друзей тоже многих пересажали.

    Спасибо Аллаху, что меня спорт немножко отвлек от этой темы. В 17-летнем возрасте меня забрали в команду мастеров «Рубин». Тренировочные сборы длились месяцами, потом пошел чемпионат. Я переехал на клубную базу и вовремя отошел от этого всего, включился полностью на спортивную карьеру.

    Уже после моего ухода в спорт между группировками был заключен негласный договор: «Хватит асфальт делить – давайте работать с коммерсантами, зарабатывать деньги». Рэкет я уже не застал. Кто-то из ребят в эту волну попал, а кто-то пытался сохранять некие ценности старых уличных группировок. Они в большинстве своем спились, скурились, скололись. На моей памяти больше людей погибло от пьянства и наркотиков», – сказал Хузин.

    • Хузин выступал в «Рубине» в 1988–1993, 1997–1999 и 2005–2006 годах.
    • Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».

    Новости по теме
    Хузин: «Сериал «Слово пацана» нас сильно захватил. Есть доля правды в этих сюжетах» 1
    Экс-защитник «Рубина» рассказал об опыте пребывания в группировке в связи с сериалом «Слово пацана»
    Хузин – новый главный тренер «Амкара» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+