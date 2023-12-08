Бывший защитник «Рубина» Рустем Хузин рассказал, как проходило его детство в Казани в связи с популярным сериалом «Слово пацана».

«Милицейские «бобики» шныряли по улице постоянно – вылавливали каждого прохожего, похожего на группировщика. Мелкими перебежками, из подъезда в подъезд добирались до своих квартир. Летальных случаев при мне не было. Но на похоронах наших союзников присутствовал не раз. После каждой драки кого-то из знакомых ловили, давали сроки. Были и те, кто сдавал – как в фильме говорят, «козлы». Моих друзей тоже многих пересажали.

Спасибо Аллаху, что меня спорт немножко отвлек от этой темы. В 17-летнем возрасте меня забрали в команду мастеров «Рубин». Тренировочные сборы длились месяцами, потом пошел чемпионат. Я переехал на клубную базу и вовремя отошел от этого всего, включился полностью на спортивную карьеру.

Уже после моего ухода в спорт между группировками был заключен негласный договор: «Хватит асфальт делить – давайте работать с коммерсантами, зарабатывать деньги». Рэкет я уже не застал. Кто-то из ребят в эту волну попал, а кто-то пытался сохранять некие ценности старых уличных группировок. Они в большинстве своем спились, скурились, скололись. На моей памяти больше людей погибло от пьянства и наркотиков», – сказал Хузин.