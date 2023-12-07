Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-защитник «Рубина» рассказал об опыте пребывания в группировке в связи с сериалом «Слово пацана»

Экс-защитник «Рубина» рассказал об опыте пребывания в группировке в связи с сериалом «Слово пацана»

7 декабря 2023, 19:19

Бывший защитник «Рубина» 51-летний Рустем Хузин вспомнил о различных ситуациях, которые наблюдал в своем детстве в Казани в связи с популярным сериалом «Слово пацана».

«В первом классе я занимался фигурным катанием. А моим первым футбольным клубом стал «Приборист», который относился к заводу «Теплоконтроль», где работал мой отец. В этом районе и зародилась группировка «Тяп-ляп». С детьми ее основателя, Антипова, я играл в футбол в одной команде.

Уже второклассником мне много приходилось видеть. А жил я в совершенно другом районе, на улице Халева. Там была своя группировка. В 14-15 лет я крепко сдружился с местными парнями. С одним из них встречалась моя родная сестра. Как-то закрутилось-завертелось – и меня затянуло в эту группировку.

Ежедневные сборы на хоккейной коробке с шести до полдевятого, разборки – я все прошел. Принадлежности для драки – арматура, дрыны, кирпичи – все это было возле бортов разложено. В случае набега с чужой улицы все это моментально разбиралось, и все бежали защищать свою коробку.

Прямо-таки в экстремальные ситуации я не попадал, но были потасовки. На дискотеках дрались постоянно.

В книге того же Гараева описывается дискотека на Вахитке, Вахитовском районе. Как-то раз, когда мы танцевали, кто-то крикнул: «Чужаки идут!» Мы все выбежали. Была грандиозная драка на площади Вахитова, где-то 100 на 100.

Представляете себе эту кучу-малу? И камни летели, и что угодно. Это было самое масштабное столкновение на моей памяти», – сказал Хузин.

  • Хузин выступал в «Рубине» в 1988–1993, 1997–1999 и 2005–2006 годах.
  • Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».

Еще по теме:
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив» 3
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА 1
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Хузин Рустем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
5
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
8
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+