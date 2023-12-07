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    • Экс-защитник «Рубина» рассказал об опыте пребывания в группировке в связи с сериалом «Слово пацана»

    Экс-защитник «Рубина» рассказал об опыте пребывания в группировке в связи с сериалом «Слово пацана»

    Бывший защитник «Рубина» 51-летний Рустем Хузин вспомнил о различных ситуациях, которые наблюдал в своем детстве в Казани в связи с популярным сериалом «Слово пацана».

    «В первом классе я занимался фигурным катанием. А моим первым футбольным клубом стал «Приборист», который относился к заводу «Теплоконтроль», где работал мой отец. В этом районе и зародилась группировка «Тяп-ляп». С детьми ее основателя, Антипова, я играл в футбол в одной команде.

    Уже второклассником мне много приходилось видеть. А жил я в совершенно другом районе, на улице Халева. Там была своя группировка. В 14-15 лет я крепко сдружился с местными парнями. С одним из них встречалась моя родная сестра. Как-то закрутилось-завертелось – и меня затянуло в эту группировку.

    Ежедневные сборы на хоккейной коробке с шести до полдевятого, разборки – я все прошел. Принадлежности для драки – арматура, дрыны, кирпичи – все это было возле бортов разложено. В случае набега с чужой улицы все это моментально разбиралось, и все бежали защищать свою коробку.

    Прямо-таки в экстремальные ситуации я не попадал, но были потасовки. На дискотеках дрались постоянно.

    В книге того же Гараева описывается дискотека на Вахитке, Вахитовском районе. Как-то раз, когда мы танцевали, кто-то крикнул: «Чужаки идут!» Мы все выбежали. Была грандиозная драка на площади Вахитова, где-то 100 на 100.

    Представляете себе эту кучу-малу? И камни летели, и что угодно. Это было самое масштабное столкновение на моей памяти», – сказал Хузин.

    • Хузин выступал в «Рубине» в 1988–1993, 1997–1999 и 2005–2006 годах.
    • Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».

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    Источник: «Чемпионат»

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