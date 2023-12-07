Губерниев высказался о заговоре против «Спартака» после дисквалификации Абаскаля

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказал отношение к дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после удаления специалиста в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом». За свои действия наставник красно-белых получил две игры дисквалификации и еще одну условно.

«Можно сразу предположить, что это заговор против «Спартака», потому что Абаскаль получил два и один. Но думаю, что органы, которые принимают решение, вполне справедливый вердикт вынесли. Тут все‑таки нужно наказывать и одновременно давать момент для исправления. Тренерам дали возможность, согласно великой фразе Андрея Миронова, загладить и искупить», – сказал Губерниев.