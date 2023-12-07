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    • Губерниев высказался о заговоре против «Спартака» после дисквалификации Абаскаля

    Губерниев высказался о заговоре против «Спартака» после дисквалификации Абаскаля

    Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказал отношение к дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после удаления специалиста в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом». За свои действия наставник красно-белых получил две игры дисквалификации и еще одну условно.

    «Можно сразу предположить, что это заговор против «Спартака», потому что Абаскаль получил два и один. Но думаю, что органы, которые принимают решение, вполне справедливый вердикт вынесли. Тут всетаки нужно наказывать и одновременно давать момент для исправления. Тренерам дали возможность, согласно великой фразе Андрея Миронова, загладить и искупить», сказал Губерниев.

    • Абаскаль толкнул Беришу после того, как он прыгнул в техническую зону гостей после первого гола «Ахмата». Футболист получил за это предупреждение.
    • Команда из Грозного выиграла матч со счетом 2:1.
    • 6 декабря, Абаскаль сделал заявление, в котором принес извинения всему российскому футболу.
    • Из-за отстранения специалист пропустит матчи «Спартака» против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» в 19-м туре после возобновления сезона

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    Источник: «Матч ТВ»

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