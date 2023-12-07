Глава КДК прокомментировал дисквалификацию Абаскаля

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц пояснил решение КДК о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Абаскаль принял участие в заседании. Он признал свое поведение неправильным, еще раз извинился, сказал, что примет любое наказание. Рассмотрели все материалы этого дела, изучили два видео. С учетом всех обстоятельств – дисквалификация на три матча РПЛ, два из которых реальных и один – условный. Испытательный срок 1 год», – сказал Григорьянц.

Согласно протоколу встречи в Грозном причиной удаления Абаскаля стало «агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».