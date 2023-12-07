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    Глава КДК прокомментировал дисквалификацию Абаскаля

    Глава контрольнодисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц пояснил решение КДК о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

    «Абаскаль принял участие в заседании. Он признал свое поведение неправильным, еще раз извинился, сказал, что примет любое наказание. Рассмотрели все материалы этого дела, изучили два видео. С учетом всех обстоятельств – дисквалификация на три матча РПЛ, два из которых реальных и один – условный. Испытательный срок 1 год», – сказал Григорьянц.

    Согласно протоколу встречи в Грозном причиной удаления Абаскаля стало «агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».

    • Абаскаль толкнул Беришу после того, как он прыгнул в техническую зону гостей после первого гола «Ахмата». Футболист получил за это предупреждение.
    • Команда из Грозного выиграла матч со счетом 2:1.
    • 6 декабря, Абаскаль сделал заявление, в котором принес извинения всему российскому футболу.
    • Из-за отстранения специалист пропустит матчи «Спартака» против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» (19-й тур, дата встречи будет известна позднее).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20875

      NewLife 1 час назад

      А в угол поставить ? Забыли клоуны.

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