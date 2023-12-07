Клопп поругался с журналистом

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу не понравилась шутка репортера Amazon Prime Маркуса Баклэнда.

Немец поругался с журналистом после победы над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в среду вечером.

«Это ваше любимое время начала матча», – пошутил Баклэнд о субботней игре «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас», которая стартует в 12:30 по британскому времени.

«Здорово шутить по этому поводу. Вы можете шутить, но вы совершенно невежественны», – ответил Клопп.

«Я не хотел проявить неуважение», – сказал журналист.

«Вы уже это сделали. Все нормально, вы можете говорить что угодно, просто я не могу сказать то, что хочу», – подытожил тренер «Ливерпуля».