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  • Абаскаль проанализировал поражение «Спартака» от «Ахмата»

Абаскаль проанализировал поражение «Спартака» от «Ахмата»

6 декабря 2023, 18:58
3

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о проигранном матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

- Матч начинался так, что, казалось, у «Спартака» есть заметное преимущество. Почему в итоге мы не смогли увезти очки из Грозного?

– Действительно, матч начался неплохо для нас. Мы контролировали игру. Но случились две ошибки. Мы понимали, как будет играть «Ахмат», какие у него есть сильные стороны. Что соперник опасен на контратаках. К сожалению, пропустили в двух таких моментах.

После первого команда отреагировала должным образом, мы смогли сравнять счет. Но после второго сделать этого не получилось. Именно над этим нам предстоит работать.

Мы прекрасно понимаем, что бывают разные матчи. Бывает сложно, мяч не идет в ворота, не получается забить. Но не иметь вот этого желания бороться и биться до конца мы не можем.

  • «Спартак» уступил в гостях со счетом 1:2.
  • Команда идет на 7-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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NewLife
1701881595
Ты своего Литвинова теперь поставь в нападение, а то с Ахматом он под нападающими дурака валял и продолжай держать на лавке Соболя, тогда тебе будет полный каюк и быстрее будешь паковать чемодан. Пропустили две контр атаки из-за твоих ошибок с составом и расстановкой игроков, а ты об этом ни слова. Вали из Спартака !
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mahan
1701942757
Абаскаль только говорит. Результатов нет, игры нет, основного состава нет. Это не тренер, а истеричка. Гнать его надо уже давно.
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