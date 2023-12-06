Абаскаль проанализировал поражение «Спартака» от «Ахмата»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о проигранном матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

- Матч начинался так, что, казалось, у «Спартака» есть заметное преимущество. Почему в итоге мы не смогли увезти очки из Грозного?

– Действительно, матч начался неплохо для нас. Мы контролировали игру. Но случились две ошибки. Мы понимали, как будет играть «Ахмат», какие у него есть сильные стороны. Что соперник опасен на контратаках. К сожалению, пропустили в двух таких моментах.

После первого команда отреагировала должным образом, мы смогли сравнять счет. Но после второго сделать этого не получилось. Именно над этим нам предстоит работать.

Мы прекрасно понимаем, что бывают разные матчи. Бывает сложно, мяч не идет в ворота, не получается забить. Но не иметь вот этого желания бороться и биться до конца мы не можем.