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    • Абаскаль проанализировал поражение «Спартака» от «Ахмата»

    Абаскаль проанализировал поражение «Спартака» от «Ахмата»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о проигранном матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

    - Матч начинался так, что, казалось, у «Спартака» есть заметное преимущество. Почему в итоге мы не смогли увезти очки из Грозного?

    – Действительно, матч начался неплохо для нас. Мы контролировали игру. Но случились две ошибки. Мы понимали, как будет играть «Ахмат», какие у него есть сильные стороны. Что соперник опасен на контратаках. К сожалению, пропустили в двух таких моментах.

    После первого команда отреагировала должным образом, мы смогли сравнять счет. Но после второго сделать этого не получилось. Именно над этим нам предстоит работать.

    Мы прекрасно понимаем, что бывают разные матчи. Бывает сложно, мяч не идет в ворота, не получается забить. Но не иметь вот этого желания бороться и биться до конца мы не можем.

    • «Спартак» уступил в гостях со счетом 1:2.
    • Команда идет на 7-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    06.12.2023 18:58
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +20874

      NewLife 4 часа назад

      Ты своего Литвинова теперь поставь в нападение, а то с Ахматом он под нападающими дурака валял и продолжай держать на лавке Соболя, тогда тебе будет полный каюк и быстрее будешь паковать чемодан. Пропустили две контр атаки из-за твоих ошибок с составом и расстановкой игроков, а ты об этом ни слова. Вали из Спартака !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6042

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Горцы унизили московских девчушек! Гыгыгы

      1
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