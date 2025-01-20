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    • Мостовой: «Спартак» останется самым большим клубом в карьере Абаскаля»

    Мостовой: «Спартак» останется самым большим клубом в карьере Абаскаля»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит в карьерные перспективы Гильермо Абаскаля.

    «Самым большим клубом в карьере Абаскаля останется «Спартак» – это очевидно. Он должен быть бесконечно благодарен судьбе, что однажды имел честь тренировать такой великий клуб, не имея никаких для этого заслуг.

    Карьера в топ-клубе? Его раскусили сразу же после «Спартака» и не дали проработать даже полгода в Испании. Поэтому Абаскаль точно никогда не возглавит европейский топ-клуб. Он там может оказать только в качестве болбоя», – сказал Мостовой.

    • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • Тренера уволили в апреле.
    • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.01.2025 19:59
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