Канчельскис — о работе в «Тоболе»: «Наш план один — построить коммунизм»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что по-прежнему занимает должность генерального директора «Тобола».

– Разбирательства с «Тоболом» продолжаются, еще не вечер, я не ушел из клуба. Юристы работают, встречаемся, обсуждаем. Как уже говорил, дойдем до президента Казахстана, чтобы разобраться в том, что творится. Не понимаю, как таких мошенников и жуликов допускают до работы в футболе.

– По итогу ваш план – остаться в «Тоболе» или получить компенсацию, выиграть дело и уйти?

– Наш план один – построить коммунизм. По мере поступления информации буду сообщать ситуацию. Есть у меня еще вопросы к тому, почему в эфир запретили давать мое интервью. Посмотрим, как будут реагировать акимы. Сейчас к делу подключилась ФИФА, так что у этих жуликов будут большие проблемы, про них все всe узнают. Дальше им будет очень проблематично работать в футболе.