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  • Канчельскис — о работе в «Тоболе»: «Наш план один — построить коммунизм»

Канчельскис — о работе в «Тоболе»: «Наш план один — построить коммунизм»

6 декабря 2023, 12:22
2

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что по-прежнему занимает должность генерального директора «Тобола».

– Разбирательства с «Тоболом» продолжаются, еще не вечер, я не ушел из клуба. Юристы работают, встречаемся, обсуждаем. Как уже говорил, дойдем до президента Казахстана, чтобы разобраться в том, что творится. Не понимаю, как таких мошенников и жуликов допускают до работы в футболе.

– По итогу ваш план – остаться в «Тоболе» или получить компенсацию, выиграть дело и уйти?

– Наш план один – построить коммунизм. По мере поступления информации буду сообщать ситуацию. Есть у меня еще вопросы к тому, почему в эфир запретили давать мое интервью. Посмотрим, как будут реагировать акимы. Сейчас к делу подключилась ФИФА, так что у этих жуликов будут большие проблемы, про них все всe узнают. Дальше им будет очень проблематично работать в футболе.

  • В конце ноября на сайте «Тобола» появилась информация, что Канчельскис покинул должность генерального директора клуба, которую занимал с июля.
  • После этого Канчельскис заявил, что в «Тоболе» работают жулики, а он не получал никаких уведомлений и готовит письма в ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Матч ТВ»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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bashnat013
1701862008
Пора людей которые дают интервью сначала проверять в диспансере
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paracetamol
1701864211
Наш план один – построить коммунизм, чтобы никлому не платить, только чтобы не сдохнуть с голоду. Все, что останется - мне, после суда, сказал Канчельскис!
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