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    • Канчельскис — о работе в «Тоболе»: «Наш план один — построить коммунизм»

    Канчельскис — о работе в «Тоболе»: «Наш план один — построить коммунизм»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что по-прежнему занимает должность генерального директора «Тобола».

    – Разбирательства с «Тоболом» продолжаются, еще не вечер, я не ушел из клуба. Юристы работают, встречаемся, обсуждаем. Как уже говорил, дойдем до президента Казахстана, чтобы разобраться в том, что творится. Не понимаю, как таких мошенников и жуликов допускают до работы в футболе.

    – По итогу ваш план – остаться в «Тоболе» или получить компенсацию, выиграть дело и уйти?

    – Наш план один – построить коммунизм. По мере поступления информации буду сообщать ситуацию. Есть у меня еще вопросы к тому, почему в эфир запретили давать мое интервью. Посмотрим, как будут реагировать акимы. Сейчас к делу подключилась ФИФА, так что у этих жуликов будут большие проблемы, про них все всe узнают. Дальше им будет очень проблематично работать в футболе.

    • В конце ноября на сайте «Тобола» появилась информация, что Канчельскис покинул должность генерального директора клуба, которую занимал с июля.
    • После этого Канчельскис заявил, что в «Тоболе» работают жулики, а он не получал никаких уведомлений и готовит письма в ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19653

      paracetamol 3 часа назад

      Наш план один – построить коммунизм, чтобы никлому не платить, только чтобы не сдохнуть с голоду. Все, что останется - мне, после суда, сказал Канчельскис!

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      Рейтинг: +95

      bashnat013 3 часа назад

      Пора людей которые дают интервью сначала проверять в диспансере

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