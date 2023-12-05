Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла»

Экс-арбитр ФИФА, член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей Николай Левников прокомментировал скандальный эпизод из матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

После 1-го гола «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

Испанец вызван на заседание КДК.

«Действие Бериши подразумевает провокационное действие и наказывается желтой карточкой. Он не имел злого умысла, он хотел праздновать гол. Да, он забежал в техническую зону. В тексте правил есть только одно понятие: провокационное действие игрока. Если бы у него был физические контакт с тренером, тогда мы говорили бы, что это агрессивное поведение. Здесь он пролетает мимо, празднуя гол своеобразным способом, провоцирует тренера на ответное действие.

А действия тренера носят характер агрессивного поведения: толчок игрока в технической зоне должен наказываться красной карточкой. Наверное, чтобы сравнить этот момент с чем то таким очень знаменитым, можно привести в пример инцидент между Зинедином Зиданом с Марко Матерацци, когда итальянский футболист спровоцировал Зидана на толчок и француза заслуженно удалили с поля. Каждое официальное лицо на футбольном поле должно понимать, что после провокационных действий оно не должно отвечать на них неадекватно», – сказал Левников в эфире телеканала «Матч Премьер».