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  • Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла»

Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла»

5 декабря 2023, 20:51
9

Экс-арбитр ФИФА, член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей Николай Левников прокомментировал скандальный эпизод из матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

  • После 1-го гола «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
  • Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.
  • Испанец вызван на заседание КДК.

«Действие Бериши подразумевает провокационное действие и наказывается желтой карточкой. Он не имел злого умысла, он хотел праздновать гол. Да, он забежал в техническую зону. В тексте правил есть только одно понятие: провокационное действие игрока. Если бы у него был физические контакт с тренером, тогда мы говорили бы, что это агрессивное поведение. Здесь он пролетает мимо, празднуя гол своеобразным способом, провоцирует тренера на ответное действие.

А действия тренера носят характер агрессивного поведения: толчок игрока в технической зоне должен наказываться красной карточкой. Наверное, чтобы сравнить этот момент с чем то таким очень знаменитым, можно привести в пример инцидент между Зинедином Зиданом с Марко Матерацци, когда итальянский футболист спровоцировал Зидана на толчок и француза заслуженно удалили с поля. Каждое официальное лицо на футбольном поле должно понимать, что после провокационных действий оно не должно отвечать на них неадекватно», – сказал Левников в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Косово. Суперлига Спартак Ахмат Бериша Бернард
Комментарии (9)
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NewLife
1701800196
Если выпустить из тюрем всех преступников, не имевших злого умысла, то они наполовину опустеют. Левников, откуда тебе знать, какой у бериши был умысел, ты что ли экстрасенс ? - может хотел покалечить Абаскаля и промахнулся.
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NewLife
1701800880
У Левникова злой умысел против Спартака(
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VVM1964
1701804453
Ну объяснить то у нас могут всё что угодно - научились...
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шахта Заполярная
1701805982
Как объяснить, был или не был, хотел или не хотел. Был бы на месте абаскаля кто то покрупнее, то эта бериша задержала бы матч на неопределенное время, приходя в чувство
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evgevg13
1701836728
У одного был незлой умысел, у другого злой неумысел
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моэм
1701843347
Есть физ. контакт - есть злой умысел . нет - умысла нет ....ТАК ГЛАСИТ ПРАВИЛО РЕГЛАМЕНТА !....и судья ОБЯЗАН трактовать подобный эпизод согласно этому правилу Регламента.....в противном случае судью вызывают на ЭСК , вынесут выговор за незнание правил и накажут понижением или отстранением от матчей .
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