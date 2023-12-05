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    • Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла»

    Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла»

    Экс-арбитр ФИФА, член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей Николай Левников прокомментировал скандальный эпизод из матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

    • После 1-го гола «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
    • Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.
    • Испанец вызван на заседание КДК.

    «Действие Бериши подразумевает провокационное действие и наказывается желтой карточкой. Он не имел злого умысла, он хотел праздновать гол. Да, он забежал в техническую зону. В тексте правил есть только одно понятие: провокационное действие игрока. Если бы у него был физические контакт с тренером, тогда мы говорили бы, что это агрессивное поведение. Здесь он пролетает мимо, празднуя гол своеобразным способом, провоцирует тренера на ответное действие.

    А действия тренера носят характер агрессивного поведения: толчок игрока в технической зоне должен наказываться красной карточкой. Наверное, чтобы сравнить этот момент с чем то таким очень знаменитым, можно привести в пример инцидент между Зинедином Зиданом с Марко Матерацци, когда итальянский футболист спровоцировал Зидана на толчок и француза заслуженно удалили с поля. Каждое официальное лицо на футбольном поле должно понимать, что после провокационных действий оно не должно отвечать на них неадекватно», – сказал Левников в эфире телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2023 20:51
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +5020

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Как объяснить, был или не был, хотел или не хотел. Был бы на месте абаскаля кто то покрупнее, то эта бериша задержала бы матч на неопределенное время, приходя в чувство

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9566

      vladik12 > шахта Заполярная 2 часа назад

      Реально бы посмотрел, сколько бы откачивали Беришу, окажись на месте Абаскаля Евсеев, напр.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      TIMOTHY 3 часа назад

      Выходит Бериша воспитанней испанца и секты! А сектанты напрасно за Абаскаля впрягаются ,этот чудик вам ещё насолит и ещё и как,потом его будете полоскать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5020

      шахта Заполярная > TIMOTHY 3 часа назад

      Сильдирееча обсуждай, и педикулезным советуй. Ты как пилотка и тампакс везде затычка

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +37011

      VVM1964 3 часа назад

      Ну объяснить то у нас могут всё что угодно - научились...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +20869

      NewLife 4 часа назад

      У Левникова злой умысел против Спартака(

      5
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      Рейтинг: +20869

      NewLife 4 часа назад

      Если выпустить из тюрем всех преступников, не имевших злого умысла, то они наполовину опустеют.
      Левников, откуда тебе знать, какой у бериши был умысел, ты что ли экстрасенс ? - может хотел покалечить Абаскаля и промахнулся.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5750

      afw13 > NewLife 1 час назад

      так ведь всем известно, Рафик чистой воды неуиноуник!

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