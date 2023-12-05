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  • Президент РПЛ: «Судьи будут давать комментарии после матчей, это станет нормой»

Президент РПЛ: «Судьи будут давать комментарии после матчей, это станет нормой»

5 декабря 2023, 15:47
2

Александр Алаев, президент РПЛ, убежден, что открытость судей вскоре выйдет на новый уровень.

«Я обещал не комментировать судейство до конца первой части чемпионата. Но с учетом того, что это не совсем про судейство и качество его работы, поэтому прокомментирую. Не один раз я эту тему поднимал. Абсолютно уверен, что мы придем к тому, что судьи будут более открытыми и будут давать комментарии на те или иные темы.

То есть я убежден, что мы к этому придем, и чем раньше мы это сделаем – тем лучше. Конечно же, они такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса. И, конечно, всем интересно их мнение по тем или иным эпизодам.

Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практики. Но то, что я вижу из мировых практик, в том числе из АПЛ, серии а, все идут к тому, что уже в эфир дают переговоры VAR, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решение, особенно это было в АПЛ.

Поэтому сейчас у нас ситуация такая: мы немножко, может быть, консервативны, придерживаемся устоявшихся правил. Но еще раз повторюсь, я убежден, что мы к этому придем, и это будет нормальной частью игры», – сказал Алаев.

  • Алаев занимает пост с 2022 года.
  • До этого он работал в РФС.
  • Ранее Алаев сам играл в футбол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (2)
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Ziklop
1701780940
давай как в регби, я этого не видел ВАР су.ка пусть объяснит!
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ivany4
1701781726
Ну и толку, что он после игры скажет, что - я так увидел момент!))) Пора отстранить всю эту медийную братию от футбола. Тогда судьи будут определять нарушения, а не журналюшки. И играть не в 12 часов, а в удобное для болельщиков время. А футбол показывать на каналах, которые этого хотят, а не те что купили и перепродают показ. Пусть будет несколько игр в одно время. Но это будут игры для болельщиков команды, а не для галочки.
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