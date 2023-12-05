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    • Президент РПЛ: «Судьи будут давать комментарии после матчей, это станет нормой»

    Президент РПЛ: «Судьи будут давать комментарии после матчей, это станет нормой»

    Александр Алаев, президент РПЛ, убежден, что открытость судей вскоре выйдет на новый уровень.

    «Я обещал не комментировать судейство до конца первой части чемпионата. Но с учетом того, что это не совсем про судейство и качество его работы, поэтому прокомментирую. Не один раз я эту тему поднимал. Абсолютно уверен, что мы придем к тому, что судьи будут более открытыми и будут давать комментарии на те или иные темы.

    То есть я убежден, что мы к этому придем, и чем раньше мы это сделаем – тем лучше. Конечно же, они такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса. И, конечно, всем интересно их мнение по тем или иным эпизодам.

    Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практики. Но то, что я вижу из мировых практик, в том числе из АПЛ, серии а, все идут к тому, что уже в эфир дают переговоры VAR, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решение, особенно это было в АПЛ.

    Поэтому сейчас у нас ситуация такая: мы немножко, может быть, консервативны, придерживаемся устоявшихся правил. Но еще раз повторюсь, я убежден, что мы к этому придем, и это будет нормальной частью игры», – сказал Алаев.

    • Алаев занимает пост с 2022 года.
    • До этого он работал в РФС.
    • Ранее Алаев сам играл в футбол.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2023 15:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3233

      Suvorov71 7 часов назад

      Вот вам и отмазка, на что только эти чудаки( через букву М), не идут только бы их не трогали, смех

      0
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      Рейтинг: +12318

      ivany4 9 часов назад

      Ну и толку, что он после игры скажет, что - я так увидел момент!)))
      Пора отстранить всю эту медийную братию от футбола. Тогда судьи будут определять нарушения, а не журналюшки. И играть не в 12 часов, а в удобное для болельщиков время. А футбол показывать на каналах, которые этого хотят, а не те что купили и перепродают показ. Пусть будет несколько игр в одно время. Но это будут игры для болельщиков команды, а не для галочки.

      0
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      Рейтинг: +5702

      Ziklop 9 часов назад

      давай как в регби, я этого не видел ВАР су.ка пусть объяснит!

      0
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