Президент РПЛ: «Судьи будут давать комментарии после матчей, это станет нормой»

Вот вам и отмазка, на что только эти чудаки( через букву М), не идут только бы их не трогали, смех
Александр Алаев, президент РПЛ, убежден, что открытость судей вскоре выйдет на новый уровень.
«Я обещал не комментировать судейство до конца первой части чемпионата. Но с учетом того, что это не совсем про судейство и качество его работы, поэтому прокомментирую. Не один раз я эту тему поднимал. Абсолютно уверен, что мы придем к тому, что судьи будут более открытыми и будут давать комментарии на те или иные темы.
То есть я убежден, что мы к этому придем, и чем раньше мы это сделаем – тем лучше. Конечно же, они такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса. И, конечно, всем интересно их мнение по тем или иным эпизодам.
Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практики. Но то, что я вижу из мировых практик, в том числе из АПЛ, серии а, все идут к тому, что уже в эфир дают переговоры VAR, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решение, особенно это было в АПЛ.
Поэтому сейчас у нас ситуация такая: мы немножко, может быть, консервативны, придерживаемся устоявшихся правил. Но еще раз повторюсь, я убежден, что мы к этому придем, и это будет нормальной частью игры», – сказал Алаев.
- Алаев занимает пост с 2022 года.
- До этого он работал в РФС.
- Ранее Алаев сам играл в футбол.