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    • Глава РПЛ считает, что до Федорищева доводят некорректную информацию: «Историю уводят куда-то в сторону»

    Глава РПЛ считает, что до Федорищева доводят некорректную информацию: «Историю уводят куда-то в сторону»

    Глава РПЛ Александр Алаев назвал историю с коррупционным скандалом в РПЛ крайне сложной и болезненной. Он считает, что губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева окружают люди, которые неглубоко разбираются в футболе.

    – Что документально есть по этой истории, кроме заявлений? Письма, иные документы о проведении проверки. Какие заявления от Федорищева, кроме звучавших в медиа, поступили в РПЛ?

    – Есть решение общего собрания лиги и заявление-письмо на имя губернатора, документ согласован всеми 16 клубами. На это письмо мы получили ответ, который показался мне странным, поскольку затрагивает не только эту ситуацию. Но и агентскую тему, а также детско-юношеский футбол.

    Мы направили ответ, но не говорили об агентской истории и судейским разбирательствам [поскольку это компетенция РФС]. Но в то же время связались с руководством РФС, передали им обращение и совместно подготовим ответ. И поскольку мы вовлеченная сторона, участвовать готовы. Попросил о личной встрече, чтобы ситуацию обсудить.

    – Есть нюанс, который касается ответственности за определенные сектора отрасли. Судейство и детско-юношеский футбол – это территория РФС, его профильных комитетов и департаментов. Непонятно, в чем здесь вопрос к лиге?

    – Я тоже не понял. Когда отвечали губернатору в первый раз, говорили, что у лиги есть определенные компетенции. Сейчас я вижу, что вокруг губернатора, возможно, люди, которые в футболе разбираются неглубоко.

    Исходя из этого, получается ситуация, что к РПЛ обращены вопросы по мальчику из академии, по судейским разбирательствам, которые давно закрыты, – одни судьи отстранены, другие возвращены.

    Странно, что исполнителем по этому письму губернатора является действующий сотрудник ФНЛ. Я уточнил у президента ФНЛ, сменил ли этот сотрудник работу. Оказалось, нет, он по-прежнему работает в ФНЛ.

    – Что за сотрудник?

    – Тер-Абрамян, коммерческий директор. У меня такое ощущение, что вокруг губернатора много людей, которые обладают не совсем корректной компетенцией.

    – Получается, что в окружении там есть человек, который и дал тему про 36 миллионов, что в итоге перешло в заявления и скандал.

    Складывается впечатление, что всей этой ситуацией вокруг губернатора кто-то пользуется и доводит некорректную информацию. Поэтому предлагаю разобрать каждый пункт [письма].

    В первый день я заявил о том, что мы не хотим уходить в сторону и смотреть, как будет идти разбирательство. Хотим все довести до конца, но сейчас это происходит хаотично.

    – Но важна фактура, которой мало. Вам известен тот человек, который сообщил губернатору о долге в 36 миллионов?

    – Нет, не известен. Стали появляться какие-то мемы, а это не шутки, дело серьезное. История крайне сложная и болезненная. Ее надо довести до конца. Но пока я вижу, что ее уводят куда-то в сторону.

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.12.2024 14:55
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борис34684
    1733749953
    Кто же даст разворошить эту футбольную клоаку.
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