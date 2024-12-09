Глава РПЛ считает, что до Федорищева доводят некорректную информацию: «Историю уводят куда-то в сторону»

Глава РПЛ Александр Алаев назвал историю с коррупционным скандалом в РПЛ крайне сложной и болезненной. Он считает, что губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева окружают люди, которые неглубоко разбираются в футболе.

– Что документально есть по этой истории, кроме заявлений? Письма, иные документы о проведении проверки. Какие заявления от Федорищева, кроме звучавших в медиа, поступили в РПЛ?

– Есть решение общего собрания лиги и заявление-письмо на имя губернатора, документ согласован всеми 16 клубами. На это письмо мы получили ответ, который показался мне странным, поскольку затрагивает не только эту ситуацию. Но и агентскую тему, а также детско-юношеский футбол.

Мы направили ответ, но не говорили об агентской истории и судейским разбирательствам [поскольку это компетенция РФС]. Но в то же время связались с руководством РФС, передали им обращение и совместно подготовим ответ. И поскольку мы вовлеченная сторона, участвовать готовы. Попросил о личной встрече, чтобы ситуацию обсудить.

– Есть нюанс, который касается ответственности за определенные сектора отрасли. Судейство и детско-юношеский футбол – это территория РФС, его профильных комитетов и департаментов. Непонятно, в чем здесь вопрос к лиге?

– Я тоже не понял. Когда отвечали губернатору в первый раз, говорили, что у лиги есть определенные компетенции. Сейчас я вижу, что вокруг губернатора, возможно, люди, которые в футболе разбираются неглубоко.

Исходя из этого, получается ситуация, что к РПЛ обращены вопросы по мальчику из академии, по судейским разбирательствам, которые давно закрыты, – одни судьи отстранены, другие возвращены.

Странно, что исполнителем по этому письму губернатора является действующий сотрудник ФНЛ. Я уточнил у президента ФНЛ, сменил ли этот сотрудник работу. Оказалось, нет, он по-прежнему работает в ФНЛ.

– Что за сотрудник?

– Тер-Абрамян, коммерческий директор. У меня такое ощущение, что вокруг губернатора много людей, которые обладают не совсем корректной компетенцией.

– Получается, что в окружении там есть человек, который и дал тему про 36 миллионов, что в итоге перешло в заявления и скандал.

– Складывается впечатление, что всей этой ситуацией вокруг губернатора кто-то пользуется и доводит некорректную информацию. Поэтому предлагаю разобрать каждый пункт [письма].

В первый день я заявил о том, что мы не хотим уходить в сторону и смотреть, как будет идти разбирательство. Хотим все довести до конца, но сейчас это происходит хаотично.

– Но важна фактура, которой мало. Вам известен тот человек, который сообщил губернатору о долге в 36 миллионов?

– Нет, не известен. Стали появляться какие-то мемы, а это не шутки, дело серьезное. История крайне сложная и болезненная. Ее надо довести до конца. Но пока я вижу, что ее уводят куда-то в сторону.