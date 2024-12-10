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    • Президент РПЛ выделил главный позитивный и негативный моменты первой части сезона

    Президент РПЛ выделил главный позитивный и негативный моменты первой части сезона

    Александр Алаев, президент РПЛ, выделил запоминающиеся моменты первой части сезона.

    «Главным положительным моментом является то, что у нас, с точки зрения организаторов, не было ни одной проблемы. Также есть интрига, что очень хорошо.

    Главным негативным моментом является вся эта ситуация вокруг потенциальной коррупции, которая была поднята губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым», – сказал Алаев.

    • Турнир возобновится 1-2 марта.
    • В таблице лидирует «Краснодар».
    • Последние 6 сезонов выиграл «Зенит».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ТАСС

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    10.12.2024 11:34
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