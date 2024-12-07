Глава РПЛ – о заявлениях Федорищева: «Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что пока не общался лично с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, выступившим с заявлениями о коррупции в российском футболе.

– Лично я с Федорищевым не общался. Мы получили письмо, ответили, но в письме много вопросов затронуто. Мы на связи с РФС, потому что регуляторы. На вопросы ответим.

То, что у нас не получилось общение, – мы разделяем желание Федорищева бороться с коррупцией. Не надо нас противопоставлять. То, что не получилось, – стечение обстоятельств. Я не беру с незнакомых номеров. Я подтверждаю ещe раз свою готовность к общению.

Лучше будет, если мы пообщаемся лично, чем мы будем через прессу не туда уходить. Уже в юмор все уходит, но тема несмешная. Главное – довести ее до конца. Попрошу связи с ним, встретимся и решим. Мы готовы в этом участвовать.

– Правда, что было указано два матча с участием «Крыльев»?

– Об этих матчах идет речь. Мне показалось странным, что письмо с ними адресовано нам. Мы обсудили это с [генеральным секретарем РФС] Митрофановым, проводили расследование. Ответ будет дан.