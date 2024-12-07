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    • Глава РПЛ – о заявлениях Федорищева: «Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»

    Глава РПЛ – о заявлениях Федорищева: «Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»

    Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что пока не общался лично с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, выступившим с заявлениями о коррупции в российском футболе.

    – Лично я с Федорищевым не общался. Мы получили письмо, ответили, но в письме много вопросов затронуто. Мы на связи с РФС, потому что регуляторы. На вопросы ответим.

    То, что у нас не получилось общение, – мы разделяем желание Федорищева бороться с коррупцией. Не надо нас противопоставлять. То, что не получилось, – стечение обстоятельств. Я не беру с незнакомых номеров. Я подтверждаю ещe раз свою готовность к общению.

    Лучше будет, если мы пообщаемся лично, чем мы будем через прессу не туда уходить. Уже в юмор все уходит, но тема несмешная. Главное – довести ее до конца. Попрошу связи с ним, встретимся и решим. Мы готовы в этом участвовать.

    – Правда, что было указано два матча с участием «Крыльев»?

    – Об этих матчах идет речь. Мне показалось странным, что письмо с ними адресовано нам. Мы обсудили это с [генеральным секретарем РФС] Митрофановым, проводили расследование. Ответ будет дан.

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».
    • РПЛ по итогам внеочередного общего собрания направила письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию. Губернатор позже сообщил, что передал сведения в правоохранительные органы, которые начали проверку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 17:55
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    Комментарии (2)
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    1733584027
    Без ума футбол любя,вышли Крылья на себя...
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    VPERDIV SPARTAK
    1733657790
    Ух ты какая) с незнакомых не беру )
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