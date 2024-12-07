Глава РПЛ – о заявлениях Федорищева: «Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что пока не общался лично с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, выступившим с заявлениями о коррупции в российском футболе.
– Лично я с Федорищевым не общался. Мы получили письмо, ответили, но в письме много вопросов затронуто. Мы на связи с РФС, потому что регуляторы. На вопросы ответим.
То, что у нас не получилось общение, – мы разделяем желание Федорищева бороться с коррупцией. Не надо нас противопоставлять. То, что не получилось, – стечение обстоятельств. Я не беру с незнакомых номеров. Я подтверждаю ещe раз свою готовность к общению.
Лучше будет, если мы пообщаемся лично, чем мы будем через прессу не туда уходить. Уже в юмор все уходит, но тема несмешная. Главное – довести ее до конца. Попрошу связи с ним, встретимся и решим. Мы готовы в этом участвовать.
– Правда, что было указано два матча с участием «Крыльев»?
– Об этих матчах идет речь. Мне показалось странным, что письмо с ними адресовано нам. Мы обсудили это с [генеральным секретарем РФС] Митрофановым, проводили расследование. Ответ будет дан.
- Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
- Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».
- РПЛ по итогам внеочередного общего собрания направила письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию. Губернатор позже сообщил, что передал сведения в правоохранительные органы, которые начали проверку.