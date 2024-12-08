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    • Президент РПЛ – о коррупционном скандале: «Виновные будут наказаны»

    Президент РПЛ – о коррупционном скандале: «Виновные будут наказаны»

    Александр Алаев, президент РПЛ, высказался о скандальном заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    • На прошлой неделе Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
    • По данным источников РБК, власти Самарской области уже три недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
    • РПЛ выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

    «Тема не смешная. Мы солидарны, что главное довести дело до конца. Закончится первая часть чемпионата, надеюсь, уже удастся встретиться (с Федорищевым). Если докажут вину, виновные будут наказаны», – сказал Алаев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1733647062
    Александр Алаев; «Виновные будут наказаны»- первого накажу себя!
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    Интерес
    1733647892
    Волки от испуга скушали друг-друга,бедный крокодил жабу проглотил,но недолго все дрожали-нихрена не "доказали"...
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    BRO_football
    1733648025
    Зенит два раза просрал командам из Самарской области. Это лучше расследуй.
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    baggio80
    1733648583
    Виновные будут наказаны премии будут выданы всем спасибо расходимся ))))
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    ...уефан
    1733650444
    ..."Виновные будут наказаны". Не пойманные за руку, поощрены, повышены и пристроены на хорошие места, заслужили,доказали своё соответствие! Умеют)...
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    serglider
    1733653052
    Ага! Сами себя "высекут"!))) Пожурят малёха и... спустят на тормоза! До сих пор не названы фигуранты в этом деле, но... "мы разберемся", "выясним", "накажем"! Если там система кого он будет наказывать? Сам себя и свое окружение? Сказочник!
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    erybov1965
    1733659294
    Обычно там,где слово честь - имеет значение,раньше стрелялись,а сейчас как минимум уходят в отставку,если сами не смогли все выявить,чтобы не опозориться.Но у нас,если кто-то докажет,кого-нибудь накажем,а если не ничего не докажут,значит будем продолжать в том же духе,до "победного".
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