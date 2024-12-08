Президент РПЛ – о коррупционном скандале: «Виновные будут наказаны»

Александр Алаев, президент РПЛ, высказался о скандальном заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

На прошлой неделе Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже три недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

«Тема не смешная. Мы солидарны, что главное довести дело до конца. Закончится первая часть чемпионата, надеюсь, уже удастся встретиться (с Федорищевым). Если докажут вину, виновные будут наказаны», – сказал Алаев.