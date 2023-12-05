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    • Стало известно, за кого голосовали тренеры РПЛ в премии «Первая пятерка»

    Стало известно, за кого голосовали тренеры РПЛ в премии «Первая пятерка»

    ДФЛ опубликовала полную таблицу голосов за номинантов на премию «Первая пятерка». Она вручается лучшему молодому футболисту года. Победителем стал динамовец Константин Тюкавин.

    Тренеры РПЛ проголосовали следующим образом.

    Гильермо Абаскаль («Спартак»): 1. Денисов. 2. Тюкавин. 3. Кривцов. 4. Салтыков. 5. Мелeхин.

    Сергей Семак («Зенит»): 1. Тюкавин. 2. Салтыков. 3. Кривцов. 4. Карпукас. 5. Мелeхин.

    Владимир Ивич («Краснодар»): 1. Тюкавин. 2. Кривцов. 3. Карпукас. 4. Денисов. 5. Волков.

    Михаил Галактионов («Локомотив»): 1. Карпукас. 2. Тюкавин. 3. Кривцов. 4. Волков. 5. Салтыков.

    Сергей Юран («Пари НН»): 1. Александров. 2. Тюкавин. 3. Карпукас. 4. Кривцов. 5. Салтыков.

    Александр Точилин («Сочи»): 1. Кравцов. 2. Тюкавин. 3. Волков. 4. Кривцов. 5. Салтыков.

    Сергей Ташуев («Факел»): 1. Карпукас. 2. Тюкавин. 3. Салтыков. 4. Волков. 5. Кривцов.

    Рашид Рахимов («Рубин»): 1. Тюкавин. 2. Салтыков. 3. Карпукас. 4. Кривцов. 5. Волков.

    Игорь Осинькин («Крылья Советов»): 1. Салтыков. 2. Тюкавин. 3. Кривцов. 4. Денисов. 5. Шитов.

    Леонид Слуцкий (заслуженный тренер России): 1. Тюкавин. 2. Кривцов. 3. Волков. 4. Салтыков. 5. Карпукас.

    Юрий Сeмин (заслуженный тренер России): 1. Тюкавин. 2. Кривцов. 3. Карпукас. 4. Волков. 5. Мелeхин.

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    Источник: ДФЛ

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    05.12.2023 15:30
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