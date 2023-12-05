Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    «Зенит» может приобрести форварда «Црвены Звезды»

    «Зенит» претендует на нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича. По данным Mozzart Sport, петербуржцы могут заплатить за 18-летнего серба 5 миллионов евро. Также на игрока претендует «Фейеноорд».

    • В текущем сезоне Миятович провел за «Црвену Звезду» 15 матчей, в которых забил 5 голов.
    • Также он сыграл 5 встреч за клуб Первой лиги «Графичар».
    • Ранее сообщалось, что «Зенит» получил приоритетное право на покупку двух футболистов «Црвены Звезды»: Миятовича и 21-летнего новозеландского полузащитника Марко Стаменича.

    Новости по теме
    «Зенит» может подписать бразильского защитника, которым интересовался ЦСКА 1
    Агент Ренана высказался о будущем игрока в «Зените»
    Личка прокомментировал интерес «Динамо» к Сутормину
    Источник: Mozzart Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:11
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4091

      acor94 2 часа назад

      В таком случае, лёгкую дверь на вынос надо обратно в ржд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25436

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Фамилия хорошая. Если будет так же крут, как его предшественник Предраг, то повезёт Зениту.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6730

      Эном айс 4 часа назад

      Страхиня заскучал ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6013

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Может приобретут, может нет. Может купят, может нет! Вилами по воде епт! Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6935

      fakeid 5 часов назад

      как раз форварды нам точно не нужны. да и вообще никто не нужен, если так посудить. а вот тренера пора бы уже менять, но ему дадут доработать до 100-летия клуба

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      WE ARE FOR PETER > fakeid 3 часа назад

      Зенит не спартак,зачем тренера менять? Были разные а толку не было!

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+