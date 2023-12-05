«Зенит» может приобрести форварда «Црвены Звезды»

«Зенит» претендует на нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича. По данным Mozzart Sport, петербуржцы могут заплатить за 18-летнего серба 5 миллионов евро. Также на игрока претендует «Фейеноорд».

В текущем сезоне Миятович провел за «Црвену Звезду» 15 матчей, в которых забил 5 голов.

Также он сыграл 5 встреч за клуб Первой лиги «Графичар».

Ранее сообщалось, что «Зенит» получил приоритетное право на покупку двух футболистов «Црвены Звезды»: Миятовича и 21-летнего новозеландского полузащитника Марко Стаменича.