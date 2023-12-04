Экс-жена российского футболиста объяснила, почему не пойдет на свидание с Егором Кридом

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Яна Сапета, бывшая супруга экс-игрока «Динамо» и «Ростова» Александра Сапеты, отвергла Егора Крида.
Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, девушка объяснила, почему не пойдет на свидание с популярным певцом.
– Пошли бы на свидание с Егором Кридом?
– Нет. Слишком «сладкий» для меня. Пошла бы с другим человеком.
- Яна – победительница 9-го сезона шоу «Холостяк» на ТНТ.
- Последним клубом Александра Сапеты была ульяновская «Волга».
- У них есть общая дочь.
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