Экс-жена российского футболиста объяснила, почему не пойдет на свидание с Егором Кридом

Яна Сапета, бывшая супруга экс-игрока «Динамо» и «Ростова» Александра Сапеты, отвергла Егора Крида.

Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, девушка объяснила, почему не пойдет на свидание с популярным певцом.

– Пошли бы на свидание с Егором Кридом?

– Нет. Слишком «сладкий» для меня. Пошла бы с другим человеком.

Яна – победительница 9-го сезона шоу «Холостяк» на ТНТ.

Последним клубом Александра Сапеты была ульяновская «Волга».

У них есть общая дочь.

Новый тур АПЛ в середине недели: не пропустите главные матчи и успейте использовать бонус!