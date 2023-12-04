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    • Экс-жена российского футболиста объяснила, почему не пойдет на свидание с Егором Кридом

    Экс-жена российского футболиста объяснила, почему не пойдет на свидание с Егором Кридом

    Яна Сапета, бывшая супруга экс-игрока «Динамо» и «Ростова» Александра Сапеты, отвергла Егора Крида.

    Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, девушка объяснила, почему не пойдет на свидание с популярным певцом.

    – Пошли бы на свидание с Егором Кридом?

    – Нет. Слишком «сладкий» для меня. Пошла бы с другим человеком.

    • Яна – победительница 9-го сезона шоу «Холостяк» на ТНТ.
    • Последним клубом Александра Сапеты была ульяновская «Волга».
    • У них есть общая дочь.

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    Источник: Sport24

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    04.12.2023 21:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6646

      AtticusFinch 3 часа назад

      Зачем нам эта информация?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2849

      serglider > AtticusFinch 1 час назад

      Ну, а где ей еще размещать информацию, что Яна Сапета ищет очередного дебила с бабками, кто бы мог финансировал ее не дешевые хотелки)))

      0
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      Рейтинг: +802

      JI e x a 4 часа назад

      Важная новость, будем иметь ввиду =)

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