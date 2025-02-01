Экс-полузащитник «Динамо» и «Ростова» закончил карьеру в 35 лет

Российский футболист Александр Сапета объявил о завершении карьеры.

«Всe когда-то заканчивается – и футбольная карьера тоже. Я играл до 35 лет. Считаю, что провел неплохую карьеру: поиграл в хороших клубах под руководством хороших тренеров. Получил жизненный и футбольный опыт – всe пошло в копилочку.

За это время было много контактов как в футболе, так и за пределами поля. Не мог представить, что завершу карьеру в Нижнем Новгороде. Но «Пари НН» стал родным клубом. А Нижний Новгород для меня – один из лучших городов в России.

Признателен и клубу, и городу и за прошлые годы, и за будущие тоже. Всe что ни делается – к лучшему», - сказал Сапета.