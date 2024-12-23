Экс-игрок РПЛ рассказал о самой бесполезной трате денег: «Отдал где-то 600 тысяч»

Бывший полузащитник «Урала» и «Динамо» Александр Сапета вспомнил самую бесполезную трату в молодости. Он признался, что покупал куртку за 600 тысяч рублей.

– Помнишь свою самую бесполезную трату по молодости?

– Я был диким шмоточником. Однажды купил кожаную куртку от Philipp Plein – отдал где-то 600 тысяч. Раньше этот бренд был очень популярен среди футболистов – нравились черепа, стразы. Проходил в ней недолго и кому-то подарил. Сейчас смотрю на свои фотки в этой куртке и не понимаю, как мне по башке битой никто не дал и не отобрал ее.