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    • Экс-игрок РПЛ рассказал о самой бесполезной трате денег: «Отдал где-то 600 тысяч»

    Экс-игрок РПЛ рассказал о самой бесполезной трате денег: «Отдал где-то 600 тысяч»

    Бывший полузащитник «Урала» и «Динамо» Александр Сапета вспомнил самую бесполезную трату в молодости. Он признался, что покупал куртку за 600 тысяч рублей.

    – Помнишь свою самую бесполезную трату по молодости?

    – Я был диким шмоточником. Однажды купил кожаную куртку от Philipp Plein – отдал где-то 600 тысяч. Раньше этот бренд был очень популярен среди футболистов – нравились черепа, стразы. Проходил в ней недолго и кому-то подарил. Сейчас смотрю на свои фотки в этой куртке и не понимаю, как мне по башке битой никто не дал и не отобрал ее.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии (1)
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    1734942264
    Видишь,что среди "отбитых" даже никого не нашлось! Так что ты-ФЛАГМАН,ну а кто на халяву покусился...так на то она и халява.
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