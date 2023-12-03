⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ахмату» в Грозном, Абаскаль получил красную

«Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ. Игра проходила в Грозном и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей единственный мяч на счету Антона Зиньковского.

Гильермо Абаскаль получил красную карточку в первом тайме – он толкнул Бернарда Беришу.

«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в чемпионате. «Спартак» с 27 очками занимает седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Агаларов, 34; 1:1 – Зиньковский, 44; 2:1 – Ковачев, 48.

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