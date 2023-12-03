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  • ⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ахмату» в Грозном, Абаскаль получил красную

⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ахмату» в Грозном, Абаскаль получил красную

3 декабря 2023, 20:57
76

«Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ. Игра проходила в Грозном и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей единственный мяч на счету Антона Зиньковского.

Гильермо Абаскаль получил красную карточку в первом тайме – он толкнул Бернарда Беришу.

«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в чемпионате. «Спартак» с 27 очками занимает седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Агаларов, 34; 1:1 – Зиньковский, 44; 2:1 – Ковачев, 48.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (76)
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ilichkadr
1701626488
Хряков не видали? Видимо никак не смогут от радости с дрезины слезть?
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Krics
1701626625
Заслуженно проиграли,ихмо.
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rash1959
1701626725
Откровенное нежелание команды играть. Самая тухлая игра (даже не игра, а просто времяпрепровождения на поле) сезона. Хуже молдавашки-рябчука игрока во всей РПЛ нет, проиграл всё. За каким ху... выставляют мозеса, сразу минус один игрок. Рыжего пора не только в этой игре удалять, а и вообще из команды, ничего он не даёт. Позор всей команде. А ахмету желаю вылета в фнл, их там быстро разучат симулировать и тянуть время. Ну и главное, хухуляк за сегодняшнее судейство неплохо поднял, гнида в чёрном.
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oyabun
1701626733
Очередная бессмысленная игра Спартака. И второе подряд поражение. Вдвойне обидное потому что аутсайдеру, которому в Грозном не проигрывали аж с 15 года. Но нет ничего невозможного с Абаскалем. Очень надеюсь, что после зимней паузы Спартак будет играть под руководствои другого тренера. Сил уже нет смотреть на эти позорища.
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slavа0508
1701626888
Абаскаль конечно пока ещё не тренер так практику проходит ...но по составу вопросов море . по настоящему стоящих игроков два три . остальные шлак переоцененный ...
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radist_21
1701627363
От души поздравляю спартак!!!!
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radist_21
1701627592
Помню,спартачи издевались над Краснодаром после проигрыша Уралу.Ну-ну,как сейчас себя чувствуете???
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ivany4
1701627761
Ну что сказать, медиа сделали свое дело.Хоть и говорят, что не читают прессу, но это ложь. Сегодняшний срыв Абаскаля, при помощи Бериши, тому подтверждение. Искать правды и адекватных решений не приходится. Грустно, что по прихоти дебилов убили футбол. Сегодня сонная защита и атака, свела на нет хорошо начавшийся матч. Игру могли бы спокойно выигрывать, будь повнимательней и по быстрей. Не знаю, будет ли еще одна игра, но этот тур показал, что ничего еще не ясно. Удачи Спартаку вместе с Абаскалем! Раньше в Ахмате играли джигиты, теперь - девушки подставщицы!
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Snek
1701628036
Сегодня лучший день недели, сегодня св*иньи пролетели!
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Сам_себе_сказал
1701630674
Сколько Зенит срали пару часов назад, а сами как опозорились
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