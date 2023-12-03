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    • ⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ахмату» в Грозном, Абаскаль получил красную

    ⚡ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ахмату» в Грозном, Абаскаль получил красную

    «Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ. Игра проходила в Грозном и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

    В составе победителей голы забили Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей единственный мяч на счету Антона Зиньковского.

    Гильермо Абаскаль получил красную карточку в первом тайме – он толкнул Бернарда Беришу.

    «Ахмат» набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в чемпионате. «Спартак» с 27 очками занимает седьмую строчку.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Агаларов, 34; 1:1 – Зиньковский, 44; 2:1 – Ковачев, 48.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 20:57
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    Комментарии99
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    • ...
      Рейтинг: +103215

      zigbert 23 минуты назад

      Грубые ошибки в обороне и привели к этому поражению. По игре Спартак ни в чем не уступал Ахмату.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Бригадный 4 часа назад

      А ведь Свинарник это действительно народная команда. Проиграл Свинарник и весь народ радуется. Кто сдержанно, а кто и бурно! Даже поражениям Зенита и то меньше народу радуется. А народной командой всё в большей степени Бычары становятся. Пора им на волне народной любви чемпиёнами становиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Bez Imeni 8 часов назад

      Дайте Абаскалю время, он сделает команду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      The only one 10 часов назад

      мелочь, но приятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2064

      Artemka444 11 часов назад

      Спартак аут!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22583

      Cleaner > Artemka444 11 часов назад

      Спартак КАПУТ!...)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +507

      Bez Imeni 12 часов назад

      Сколько Зенит срали пару часов назад, а сами как опозорились

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2615

      docndoc 12 часов назад

      Комментировать особо нечего.. Как кто-то уже сказал здесь, тупо не хотят играть. Это всё.

      1
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      Рейтинг: +43

      голлевацнен 12 часов назад

      Нужно разгонять всю команду. Наследие Федуна-под крень.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22583

      Cleaner > голлевацнен 11 часов назад

      Зачем разгонять? Отправить Спартака в ПЕРДИВ, пусть там народ СМЕШИТ!!!...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27820

      slavutiq70 12 часов назад

      Пациент в коме ...скорее всего не чего уже не пожет ...только отключение и в морг ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4987

      шахта Заполярная 12 часов назад

      Надеюсь больше не увижу этого "тренера" в Спартаке.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22583

      Cleaner > шахта Заполярная 11 часов назад

      Увидите в следующие выходные. Будет по телефону командой рулить! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

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