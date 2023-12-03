Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом» в снежном матче

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

Решение о проведении матча принял арбитр Рафаэль Шафеев.

У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.

Чилиец отпраздновал гол в сугробе.

– Валерий Карпин раскритиковал игру в такую погоду. Это основания для обсуждения на переход весна‑осень?

– Благодарю наших болельщиков, которые в такую погоду пришли. Нужно думать и делать шаги в эту сторону. Зима не наступает неожиданно, мы все знаем календарь. В декабре сложно играть, можно только в Питере, там крыша есть. Футбол ведь и для болельщиков. В такую погоду поддерживать команду непросто. Переход на другое время полностью проблему не решит, но мы сможем проводить игру на хорошем газоне.

– Вы выступали за то, чтобы играть сегодня?

– Мы не участвовали в решении играть или нет. Логично было бы перенести матч на весну. Завтра мороз будет. Мы могли столкнуться с той же ситуацией.

В нашем футболе начало чемпионата и концовка проводились на ледяных полях. Можно найти записи. Большую часть подготовки мы проводили на таких полях. Это не украшает наш чемпионат. Ноги мерзнут, болельщики страдают. Но матч состоялся и было много азарта.