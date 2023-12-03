Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом» в снежном матче

    Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом» в снежном матче

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

    • Решение о проведении матча принял арбитр Рафаэль Шафеев.
    • У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.
    • Чилиец отпраздновал гол в сугробе.

    Валерий Карпин раскритиковал игру в такую погоду. Это основания для обсуждения на переход весна‑осень?

    – Благодарю наших болельщиков, которые в такую погоду пришли. Нужно думать и делать шаги в эту сторону. Зима не наступает неожиданно, мы все знаем календарь. В декабре сложно играть, можно только в Питере, там крыша есть. Футбол ведь и для болельщиков. В такую погоду поддерживать команду непросто. Переход на другое время полностью проблему не решит, но мы сможем проводить игру на хорошем газоне.

    – Вы выступали за то, чтобы играть сегодня?

    – Мы не участвовали в решении играть или нет. Логично было бы перенести матч на весну. Завтра мороз будет. Мы могли столкнуться с той же ситуацией.

    В нашем футболе начало чемпионата и концовка проводились на ледяных полях. Можно найти записи. Большую часть подготовки мы проводили на таких полях. Это не украшает наш чемпионат. Ноги мерзнут, болельщики страдают. Но матч состоялся и было много азарта.

    Новости по теме
    Уткин объяснил, кому необходимы матчи в декабре и феврале
    Черданцев объяснил, почему ЦСКА и «Ростов» не играли в Ростове-на-Дону
    Хавбек «Ростова» Уткина объяснил, почему красный мяч был бесполезен в матче с ЦСКА
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2023 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+