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    Мостовой ответил, чем ему надоел Абаскаль

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался против главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль на Георгия Джикию не рассчитывает. Но там вообще все странно в «Спартаке», мне все уже там так надоело с Абаскалем. Что хочет, то и делает.

    Но с точки зрения футбола, его понять можно: приехал Срджан Бабич, сразу заявил, что он основной. Алексис Дуарте, тоже протеже Абаскаля, играет. Куда его поставить? Двенадцать человек же не может на поле выходить», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль в «Спартаке» с 2022 года.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • В 19:00 «Спартак» начнет матч 17-го тура против «Ахмата». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7575

      sochi-2013 49 минут назад

      «Собака лает, караван идет»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25412

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Джикия ожидаемо проиграл конкуренцию, сам бросил вёсла. Если бешеный рыжий останется, то ему лучше поменять клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12285

      ivany4 3 часа назад

      Похоже это откровенное хамство к товарищу по цеху.
      И после этого он будет говорить, что способен создать команду?? Да ни за что!!! Человек не уважающий труд других, не в состоянии создать что-то свое.
      Ну а Спартаку, пора уже, без всяких профсоюзов, наказать этого клоуна!

      4
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      Рейтинг: +10502

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Продажный трижды предатель.Интересно те кто предлагает этому .... деньги за заказ понимают , что , они только хуже себе делают?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5911

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Хрякам самим надоел этот физрук. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1731

      SLADE2019 4 часа назад

      В принципе, Мостовой, как в большинстве случаев прав. Джикия, Бабич, Дуарте - игроки одного уровня. В таких случаях, всегда можно поспекулировать, что надо было другую пару ЦЗ ставить.

      1
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      Рейтинг: +10502

      САДЫЧОК > SLADE2019 3 часа назад

      Смешной!
      Дуарте по показатель и по надежности -лучший в РПЛ.Ты жертва пропаганды Мостовых Губерниевых,Кончельскисов, Ловчевых, разных депутатов и чердаков.

      2
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      Рейтинг: +1731

      SLADE2019 > САДЫЧОК 2 часа назад

      А ты умный и разумный? Плевать на его показатели. Голы с центра обороны как привозили, так и привозят. Я к тому, что результативные ошибки, все трое примерно одинаковое количество совершают. Так то, чудачек.

      0
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      Рейтинг: +10502

      САДЫЧОК > SLADE2019 2 часа назад

      Дуарте , Бабич высокого класса.
      Джикия не футболист вообще.
      Спартаку нужно убрать Рябчука,Джикию, Урунова, Соболева и купить хорошего вратаря типа Лантратова ,двух центров полузащиты и центра нападающего.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18212

      Garrincha58 4 часа назад

      Мостовой, а как же ты уже надоел хуже Губерниева

      5
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      Рейтинг: +11

      hstshdjdn 4 часа назад

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      Рейтинг: +3259

      ScarlettOgusania 4 часа назад

      Мост про конкуренцию слышал, или пороть чушь в СМИ вошло уже в привычку? Абаскаль не враг самому себе, чтобы ставить в старт далёкого от лучшей формы Джикию вместо Бабича...

      6
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      Рейтинг: +313

      Купа Купыч 5 часов назад

      А как ты надоел, тупорез.

      3
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