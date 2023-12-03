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Мостовой ответил, чем ему надоел Абаскаль

3 декабря 2023, 09:27
13

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался против главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль на Георгия Джикию не рассчитывает. Но там вообще все странно в «Спартаке», мне все уже там так надоело с Абаскалем. Что хочет, то и делает.

Но с точки зрения футбола, его понять можно: приехал Срджан Бабич, сразу заявил, что он основной. Алексис Дуарте, тоже протеже Абаскаля, играет. Куда его поставить? Двенадцать человек же не может на поле выходить», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль в «Спартаке» с 2022 года.
  • Команда идет в РПЛ 5-й.
  • В 19:00 «Спартак» начнет матч 17-го тура против «Ахмата». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Купа Купыч
1701585950
А как ты надоел, тупорез.
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ScarlettOgusania
1701587359
Мост про конкуренцию слышал, или пороть чушь в СМИ вошло уже в привычку? Абаскаль не враг самому себе, чтобы ставить в старт далёкого от лучшей формы Джикию вместо Бабича...
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hstshdjdn
1701587573
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Garrincha58
1701588054
Мостовой, а как же ты уже надоел хуже Губерниева
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SLADE2019
1701588721
В принципе, Мостовой, как в большинстве случаев прав. Джикия, Бабич, Дуарте - игроки одного уровня. В таких случаях, всегда можно поспекулировать, что надо было другую пару ЦЗ ставить.
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САДЫЧОК
1701590026
Продажный трижды предатель.Интересно те кто предлагает этому .... деньги за заказ понимают , что , они только хуже себе делают?
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ivany4
1701591881
Похоже это откровенное хамство к товарищу по цеху. И после этого он будет говорить, что способен создать команду?? Да ни за что!!! Человек не уважающий труд других, не в состоянии создать что-то свое. Ну а Спартаку, пора уже, без всяких профсоюзов, наказать этого клоуна!
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DOCTOR PENALTY
1701592535
Джикия ожидаемо проиграл конкуренцию, сам бросил вёсла. Если бешеный рыжий останется, то ему лучше поменять клуб.
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sochi-2013
1701601269
«Собака лает, караван идет»
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