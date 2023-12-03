Мостовой ответил, чем ему надоел Абаскаль

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался против главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль на Георгия Джикию не рассчитывает. Но там вообще все странно в «Спартаке», мне все уже там так надоело с Абаскалем. Что хочет, то и делает.

Но с точки зрения футбола, его понять можно: приехал Срджан Бабич, сразу заявил, что он основной. Алексис Дуарте, тоже протеже Абаскаля, играет. Куда его поставить? Двенадцать человек же не может на поле выходить», – сказал Мостовой.